Wiceszef MSZ: dostawcy sieci 5G będą musieli w Polsce spełnić krajowe wymagania zgodne z zaleceniami UE

Prowadzimy dialog z Chinami w zakresie sieci 5G, jednak wobec partnerów chińskich podkreślamy, że wszyscy dostawcy tej technologii będą musieli w Polsce spełnić krajowe wymagania zgodne z zaleceniami UE - mówił na posiedzeniu sejmowej komisji spraw zagranicznych wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

W imieniu ministra spraw zagranicznych Wawrzyk we wtorek - na wniosek posłów Lewicy - przedstawił sejmowej komisji informację na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w kontekście m.in. cyberbezpieczeństwa.



Wiceszef MSZ podkreślał, że Polska współpracuje i będzie nadal współpracować zarówno z USA, jak i wszystkimi partnerami NATO, w zakresie sieci 5G i jej bezpieczeństwa. Wśród państw, z którymi Polska prowadzi rozmowy na temat zapewnienia bezpiecznego łańcucha dostaw sprzętu czy oprogramowania wymienił państwa UE, NATO oraz państwa partnerskie takie jak Australia, Japonia czy Korea Południowa.



W kontekście relacji z USA Wawrzyk przypomniał o podpisanej w ubiegłym roku przez premiera Mateusza Morawieckiego i sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo umowie o polsko-amerykańskiej współpracy w obszarze bezpieczeństwa sieci 5G.



Zapewnił, że Polska z uwagą odnotowuje kolejne inicjatywy dotyczące sieci 5G autorstwa USA i popiera działania amerykańskie, które są podejmowane w oparciu o wszystkie wymogi bezpieczeństwa.



Wawrzyk zaznaczył, że Polska prowadzi także dialog w tym obszarze z Chinami, czyli - jak zaznaczył - "najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką świata i dostawcą zaawansowanych technologii także w obszarze 5G". "Śledzimy z uwagą chińskie inicjatywy w tym obszarze" - dodał wiceszef MSZ.



"Wobec partnerów chińskich niezmiennie podkreślamy, że wszyscy dostawcy dla przyszłych sieci 5G w Polsce niezależnie od kraju ich pochodzenia będą musieli spełnić te same wymagania i kryteria, które zostaną ujęte w krajowych regulacjach zgodnych z przyjętymi zaleceniami UE" - dodał. Wiceszef resortu dyplomacji zaznaczył, że takie podejście wpisuje się w strategię działań innych państw UE.



"Polska w budowie systemu 5G nie zamierza nikogo dyskryminować, wykluczać ani też stosować podwójnych standardów. Wierzymy, że nasze relacje z Chinami opierają się na realnych możliwościach rozwoju, wzajemnie korzystnej współpracy w wielu obszarach gospodarki" - powiedział Wawrzyk.



Podkreślił, "nie powinniśmy tracić szansy skorzystania z tych możliwości, ograniczając dialog tylko do jednego aspektu, czyli technologii 5G".