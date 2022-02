Zniesienie ograniczeń związanych z pandemią pozytywnie wpłynęło na dynamikę odbicia gospodarczego. Indeks PMI dla sektora usług wzrósł w lutym najmocniej od ośmiu miesięcy, informuje Bloomberg.

Wskaźnik aktywności usługowej wzrósł miesiąc do miesiąca o 6,7 pp. do 60,8 pkt. Analitycy ankietowani przez Bloomberga oczekiwali znacznie mniejszego wzrostu - do 55,5 pkt.