Windykacja: im szybciej, tym lepiej

Faktury, które trafiają do windykacji, są przeterminowane średnio 200 dni. Im starszy dług, tym trudniej odzyskać pieniądze

Rośnie zadłużenie przedsiębiorców — wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Zaległości jednoosobowych działalności gospodarczych od lutego do września tego roku wzrosły aż o ponad miliard złotych. W sumie sięgają 6,3 mld zł. Natomiast długi pozostałych firm zwiększyły się o 248 mln zł do 5,1 mld zł. Problemy finansowe nie mobilizują jednak przedsiębiorców do szybszego upominania się o swoje pieniądze u kontrahentów.