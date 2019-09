Winnica UJ zaprezentuje drugą edycję wina lodowego

Winnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach koło Bochni kończy drugi cykl produkcji wina lodowego. To drugi raz, kiedy dzięki odpowiednim zbiorom i pogodzie, uczelni udało się zebrać winogrona i stworzyć ten ekskluzywny trunek.

Winnica UJ Nad Dworskim Potokiem jako pierwsza w Polsce wyprodukowała wino lodowe r. z owoców zebranych w 2012 r. W 2018 r., po sześciu latach przerwy, warunki pogodowe, wysokość i jakość zbiorów ponownie pozwoliły na zbiór winogron z przeznaczeniem na wino lodowe.



"W grudniu takie wino będziemy mogli zaprezentować odbiorcom, na święta Bożego Narodzenia powinno trafić do sprzedaży, wino będzie m.in. uświetniać uniwersyteckie uroczystości" – powiedział PAP Adam Kiszka, szef winnicy w Łazach. Jak dodał, teraz wina lodowego będzie zdecydowanie więcej niż w 2012 r.



Wino lodowe jest uzyskiwane z zamarzniętych na krzewie winogron. Minimalna temperatura do zbioru to minus 7, minus 8 stopni Celsjusza. Owoce są zbierane jesienią i zimą, najczęściej nocą lub nad ranem. Ze 100 kg winogron wyciskanych przed rozmarznięciem powstaje 10-15 litrów moszczu. Potem wino musi fermentować co najmniej pół roku, a następnie leżakować.



Każdego roku winnica UJ w Łazach produkuje od 12 do 15 tys. butelek wina, głównie białego i czerwonego. Na 4 ha winnicy rośnie 12 tys. krzewów. Teren jest położony na wysokości 260 m, przy spadku terenu 8-10 proc., na południowo-zachodnim stoku. Winogrona rosną na glebie lessowej.



W tym roku zbiory UJ będą o ok. 40 proc. mniejsze niż rok temu – zebranych zostanie ok. 25 ton owoców, podczas gdy rok temu zebrano ok. 40 ton. "Tak udane lata jak ubiegły rok zdarzają się raz na 50 lat" – ocenił Kiszka. Jak dodał, rok temu nie tylko zebrano dużo winogron, ale i były one bogate w cukier, a równocześnie miały odpowiednią kwasowość.



Winnica UJ służy także celom edukacyjnym i doświadczalnym – tutaj wiedzę zdobywają studenci enologii (szeroko pojętej nauce o winach). Jak dotąd uczelnia wykształciła ok. 200 enologów.



Uniwersytecka winnica organizuje od czasu do czasu dni otwarte, podczas ostatnich – 7 i 8 września – winnicę odwiedziło 1,2 tys. osób.