Deutsche Boerse usunie Wirecard ze swojego benchmarkowego indeksu DAX przed regularnym kwartalnym przeglądem. Decyzja została podjęta po konsultacjach z przedstawicielami rynku.

„Zgodnie z nowymi zasadami, niewypłacalne spółki będą usuwane z indeksów DAX z dwudniowym wyprzedzeniem” – głosi oświadczenie Deutsche Boerse. Następca Wirecard zostanie ogłoszony 19 sierpnia, a zmiany zaczną obowiązywać od 24 sierpnia.

Jako najbardziej prawdopodobny kandydat do zajęcia miejsca wśród najcenniejszych niemieckich firm jest spółka Delivery Hero. To operator internetowej platformy do zamawiania dostaw żywności.

Wirecard w czerwcu złożył wniosek o upadłość po przyznaniu, że prawie 2 mld euro, które zaksięgowano jako gotówka, nigdy nie istniało. Skandal nadal się pogłębia i grozi pochłonięciem czołowych polityków, organów regulacyjnych i audytorów.

Niemiecka policja federalna rozpoczęła ostatnio obławę na byłego dyrektora operacyjnego Wirecard, Jana Marsalka. Został on wpisany na listę osób poszukiwanych przez Interpol.