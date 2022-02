Wlk. Brytania z pierwszą nadwyżką budżetową od pandemii

Według danych Narodowego Urzędu Statystycznego (ONS), w styczniu 2022 r. rząd w Londynie pozyskał o 2,9 mld GBP w podatkach więcej niż wydał.

Wielka Brytania tradycyjnie notuje nadwyżkę w styczniu i lipcu, kiedy pozyskuje największe wpływy podatkowe, jednak po raz ostatni miało to miejsce w styczniu 2020 r.

Tak dobry wynik jest rezultatem postępującego ożywienia po pandemii, co zwiększa wpływy do budżetu z tytułu podatków od pracowników i przedsiębiorstw. Pozwala to też, na ograniczanie, a nawet wygaszenie części programów ratunkowych i stymulacyjnych.

Ekonomiści szacują, że w bieżącym kwartale brytyjska gospodarka może już powrócić do rozmiarów sprzed pandemii.

Szacunki wskazują na kolejne ograniczenie skali zaciąganych przez rząd pożyczek. Po 10-ciu miesiącach roku podatkowego ich wartość obniżyła się do 138,5 mld GBP wobec 156,3 mld prognozowanych przez Urząd Odpowiedzialności Podatkowej.