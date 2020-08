Wpisz nawałnicę do procedur BHP

Pracodawcy coraz częściej muszą reagować na alerty RCB i mieć pod ręką gotowe procedury działania.

Zmiany klimatyczne to nowe wyzwanie dla służb BHP — podkreślają eksperci Koalicji Bezpieczni w Pracy (KBwP). Zwracają uwagę, że po raz pierwszy w Global Risks Report 2020, opracowaniu autorstwa World Economic Forum, pięć pierwszych największych światowych rodzajów ryzyka dla biznesu wiąże się ze środowiskiem. Dotyczy to m. in. ekstremalnych zjawisk pogodowych. Doświadczamy ich także w Polsce.