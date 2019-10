W III kwartale 2019 r. dynamika wzrostu gospodarczego we Francji wyniosła 0,3 proc. w ujęciu kwartał do kwartału, wynika z wstępnych szacunków Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE).

To wynik nieco lepszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost rzędu 0,2 proc. Kwartał wcześniej PKB również wzrósł o 0,3 proc.