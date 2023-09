Wzrost zadłużenia Brytyjczyków mniejszy niż oczekiwano

Brytyjscy konsumenci nadal zadłużali się w lipcu, choć tempo wzrostu zewnętrznego finansowania było niższe niż oczekiwano. Może to sugerować zwiększenie ostrożności w obliczu rosnących kosztów, informuje Reuters.

Jak wynika z danych Banku Anglii, w lipcu 2023 r. wartość niezabezpieczonych kredytów konsumenckich zwiększyła się o 1,191 mld GBP w ujęciu netto. Tymczasem mediana prognoz ekonomistów wskazywała na zwyżkę rzędu 1,3 mld GBP. Miesiąc wcześniej konsumenci zadłużyli się na 1,637 mld GBP.

W komunikacie banku centralnego podano, że tempo wzrostu kredytów konsumenckich w okresie 12 miesięcy do lipca 2023 r. spowolniło do 7,3 proc., co jest najniższą dynamiką od grudnia ubiegłego roku.

Od rozpoczęcia obecnego cyklu zacieśniania polityki monetarnej w grudniu 2021 r. Bank Anglii już 14-cie razy z rzędy podnosił stopy procentowe, by okiełznać jedną z najwyższych w Europie inflacji. W lipcu br. tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyhamowało do niecałych 7 proc.