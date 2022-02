XTB zdobyło rekordowo dużo nowych klientów w 2021 roku

Grupa XTB poinformowała w komunikacie prasowym o osiągnięciu w IV kwartale 2021 roku 68,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Zysk zanotoany w całym roku to 238,3 mln zł.

Grupa XTB poprawiła zysk w IV kwartale o 71,4 proc., ale w skali roku zmniejszył się on o ok. 43 proc. Skonsolidowane przychody spadły o 22 proc. do 625,6 mln zł wobec osiągniętych w 2020 r.

Grupa XTB podkreśla, że 2021 roku był rekordowy pod względem wzrostu bazy klientów. W ciągu 12 miesięcy przybyło ich ponad 189 tys. i ich łączna liczba wyniosła na koniec roku 429 tys. Znacznie wzrosła także średnia liczba aktywnych klientów, co przełożyło się na znaczące zwiększenie wolumenu obrotu na instrumentach CFD wyrażonego w lotach. W 2021 roku nastąpił wzrost z 3,2 mln do 4,1 mln lotów, tj. o 29,3 proc. w skali roku. - Dobre wyniki akwizycji pozwalają nam założyć, że w 2022 roku będziemy pozyskiwać co najmniej 40 tysięcy klientów kwartalnie. W samym tylko styczniu 2022 roku otworzyliśmy już ok. 18 tysięcy nowych rachunków, co potwierdza nasze prognozy – powiedział cytowany w komunikacie Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

