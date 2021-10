Zdefiniowane trudności łatwiej pokonać

Komentarz partneraZdefiniowane trudności łatwiej pokonaćJolanta Wiewióradyrektor zarządzająca pionem HR i komunikacji Banku Gospodarstwa KrajowegoZ opinii badanych przedsiębiorstw wynika, że pandemia koronawirusa przyczyniła się do wzrostu nadużyć i zachowań nieetycznych w wielu firmach. Rzadko były to działania celowe, choć i takie się zdarzały. Na ogół niepokojące sytuacje wynikały z braku doświadczeń zarówno pracowników, jak i zarządzających firmami, działania w sytuacji pandemicznej. Czasem obie strony szły na skróty, kreując sytuacje konfliktowe i nieetyczne.W BGK także zmuszeni byliśmy wprowadzić pracę zdalną. Jednak szybko zidentyfikowaliśmy wiążące się z tym problemy i zagrożenia na poziomie ludzkim, praw pracowniczych, zarządczym, bezpieczeństwa obiegu dokumentów i IT. Dlatego priorytetem dla nas stało się odpowiednie zadbanie o bezpieczne i profesjonalne przejście w tryb pracy zdalnej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i odpowiedzialności wszystkich pracowników BGK udało się tę operację przeprowadzić prawie z dnia na dzień.Jednak tryb ciągłej pracy zdalnej to również obciążenie psychiczne. Izolacja, zmiana organizacji harmonogramu dnia, godzenie wielu ról jednocześnie: rodzica, opiekuna, pracownika. To wszystko musieliśmy skutecznie przepracować, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym trudnym okresie udostępniliśmy naszym pracownikom fachowe wsparcie zewnętrzne. Zadbaliśmy o aspekty zarówno psychologiczne, jak i fizyczne.Nie zapomnieliśmy również o działaniach szkoleniowych. Ogromną popularnością cieszyły się artykuły menedżera ds. relacji pracowniczych, w których podkreślał konieczność zadbania o siebie i swoich najbliższych.Poprzez powyższe inicjatywy chcieliśmy pokazać naszym pracownikom, że mimo innego wymiaru pracy, zmienionego otoczenia wciąż jesteśmy jednym zespołem, jedną organizacją, a każdy z nas jest ambasadorem marki BGK. Kultura etyczna, zwłaszcza dla banku państwowego, jest jednym z priorytetów. Dlatego też problematykę związaną z tą nową rzeczywistością ujęliśmy przy grudniowej nowelizacji naszego Kodeksu etyki.Jestem przekonana, że dzięki wysokiej świadomości pracowników oraz ich odpowiedzialności, ale także trafnej diagnozie dokonanej na poziomie zarządczym banku utrzymaliśmy wysoki standard etyczny w naszym codziennym działaniu. Wierzymy, że nasze wartości, którymi kierujemy się na co dzień, jak również przyjęte standardy etyczne pozwolą utrzymać ten trend