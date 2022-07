Złoty osłabia się do euro, dolara i franka szwajcarskiego

W poniedziałek ok. godz. 8.15 euro wzmocniło się w stosunku do złotego o 0,2 proc, dochodząc do poziomu 4,74 zł.

Dolar podrożał o 0,17 proc., do 4,64 zł, a kurs franka szwajcarskiego wzrósł o 0,07 proc. i wyniósł 4,82 zł.

W piątek po godz. 18.20 polska waluta umacniała się wobec euro i dolara; traciła z kolei do franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,74 zł, dolar - 4,63 zł, a frank - 4,82 zł.