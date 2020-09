Znajdź pomysł na cyfrową zmianę

Dobrze, że odkładana przez lata transformacja wreszcie staje się faktem, ale pośpiech nie zawsze służy wdrożeniom

Pandemia jedną ręką zabiera, ale drugą daje. Przykład? Tegoroczne wydatki na reklamę ogółem będą mniejsze o około 5 proc., co w porównaniu do wskaźników z ubiegłego roku oznacza spadek o 11 pkt proc. Z drugiej strony nakłady na reklamę online w dalszym ciągu będą rosnąć — wynika z badania zrealizowanego przez portal eMarketer. Wyjaśnienie tego zjawiska jest proste: konsumenci w okresie izolacji przenieśli wiele aktywności do internetu, firmy zaś podążyły za nimi ze swoim przekazem marketingowym. To jeden z wielu przejawów transformacji cyfrowej, która przetacza się przez Polskę od co najmniej dwóch dekad, ale od marca przyspieszyła. I to na przekór konieczności oszczędzania na wszystkim, z technologiami włącznie.