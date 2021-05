Zysk Canal+ Polska w 2020 roku wzrósł z 88,12 do 178,25 mln zł. Spółka wypłaci 133,68 mln zł dywidendy swoim akcjonariuszom.

Przychody Canal+ Polska wzrosły rok do roku z 2,29 do 2,41 mld zł. Koszty działalności poszły w górę o 3,4 proc. do 2,16 mld zł.

Zysk netto operatora płatnej telewizji wzrósł rok do roku z 88,12 do 178,25 mln zł. Firma wypłaci znaczną część zysków, 133,68 mln zł, na wypłatę dywidendy swoim trzem akcjonariuszom. W listopadzie ub.r. podjęto także decyzję o wypłacie zaliczki dywidendowej z kapitału rezerwowego. Do Vivendi Groupe Canal + (51 proc. udziałów) trafi łącznie 164,2 mln zł. TVN Discovery (32 proc. udziałów) otrzyma 103,1 mln zł, a Liberty Global (17 proc. udziałów) 54,7 mln zł. Canal+ Polska spodziewa się, że rynek płatnej telewizji linearnej nie będzie się rozwijał w tak szybkim tempie, jak w latach poprzednich. Spółka zamierza skupić się na utrzymaniu dobrych relacji z obecnymi abonentami poprzez udostępnianie im dodatkowych usług, w tym platform streamingowych.