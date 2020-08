Adam Niedzielski nowym ministrem zdrowia

Adam Niedzielski, obecny szef NSZ, będzie nowym ministrem zdrowia, zastępując Łukasza Szumowskiego - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki zapewniał, że Łukasz Szumowski bardzo dobrze przygotował resort na drugą falę koronawirusa, a jego propozycje będzie wdrażał jego następca.



"To stanowisko obejmie pan doktor nauk ekonomicznych Adam Niedzielski" - poinformował szef rządu.



Jak dodał Niedzielski przez wiele lat pracował w różnych obszarach administracji publicznej, pracował w resorcie finansów, NIK-u, ZUS-i, a od 2 lat pełni funkcję szefa NFZ.



"To osoba, której bardzo potrzebujemy, dlatego, że służba zdrowia w nadchodzących miesiącach, kwartałach będzie w tym lepszym stanie przetrwać drugą falę koronawirusa, im bardziej będziemy zmodernizowani" - mówił Morawiecki.



Premier wskazał, że po czasie walki z epidemią COVID-19 przed służbą zdrowia będą ogromne wyzwania "w zakresie jej dalszego usprawniania, modernizacji czy czynienia ją bardziej racjonalną".



"Wiadomo, że mamy od bardzo wielu lat bolączkę polegającą na tym, że mamy za małą liczbę lekarzy. Już na samym początku rządów PiS decyzje słuszne podjęte przez pana ministra Konstantego Radziwiłła, potem kontynuowane przez pana Łukasza Szumowskiego doprowadziły do tego, że dzisiaj kształcimy o 70-80 proc. więcej nowych lekarzy" - powiedział premier.



Podkreślał, że "przyspieszenie tych procesów, właściwej alokacji środków, ale jednocześnie właściwego alokowania zasobów medycznych, kadrowych to będzie jedno z bardzo ważnych zadań nowego ministra".



Niedzielski od 2019 r. jest prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, wcześniej pełnił funkcję zastępcy prezesa NFZ ds. operacyjnych. Od 2016 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów. W latach 2017-2018 był członkiem rady nadzorczej spółki celowej Aplikacje Krytyczne. Ponadto od stycznia do lipca 2018 r. był powołanym na wniosek Ministra Finansów członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.



Niedzielski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.