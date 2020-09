Allegro rusza z ofertą publiczną

Największa platforma e-handlowa w Polsce wejdzie na warszawską giełdę. To może być największy debiut w historii GPW.

Po wielomiesięcznych przygotowaniach z ofertą publiczną oficjalnie rusza Allegro, niekwestionowany lider rynku e-handlowego w Polsce. Konsorcjum funduszy Cinven, Permira i Mid Europa Partners wystawia na sprzedaż pakiet akcji spółki, za który - według wcześniejszych doniesień – spodziewa się pozyskać nawet ponad 10 mld zł.

– Mam przyjemność poinformować państwa o zamiarze wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - mówi François Nuyts, prezes Allegro, cytowany w komunikacie spółki.

Czytaj także>>Wyniki Allegro rosną w czasie pandemii

"Oczekuje się, że oferta obejmie emisję nowych akcji ze spodziewanymi wpływami brutto dla grupy w kwocie około 1,0 mld zł oraz sprzedaż akcji przez obecnych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa grupy. Grupa zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji nowych akcji, wraz z kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy swojej dźwigni netto" - podano w komunikacie.

Do inwestorów indywidualnych ma trafić około 5 proc. oferowanych akcji. Wszyscy zatrudnieni w dniu debiutu pracownicy Allegro, którzy nie posiadają akcji spółki, mają otrzymać jednorazową premię w formie akcji o wartości 10 tys. zł, do których uprawnienia nabędą 360 dni po wejściu na giełdę.

Allegro od 2016 r. należy do konsorcjum funduszy, które odkupiły je od południowoafrykańskiej grupy Naspers. Zapłaciły wtedy 3,25 mld USD, czyli - po ówczesnym kursie - 12,7 mld zł. Teraz wycena spółki może być ponad trzy razy wyższa.

„Zdaniem grupy oferta akcji stanowi kolejny naturalny i istotny etap jej rozwoju. Grupa uważa również, że oferta wzmocni jej pozycję finansową poprzez umożliwienie spłaty części zadłużenia, wesprze plany jej rozwoju poprzez dodatkowe zwiększenie jej rozpoznawalności i świadomości marki, stworzy nową długoterminową bazę współwłaścicieli grupy, w tym pracowników, oraz zapewni obecnym i przyszłym akcjonariuszom płynność posiadanych walorów" - czytamy w komunikacie.

Za pośrednictwem Allegro w połowie tego roku zakupy robiło 12,3 mln kupujących (wzrost o 13 proc. rok do roku), a aktywnych sprzedawców było 117 tys. Przekłada się to na wyniki finansowe. Allegro, które zarabia na prowizjach od sprzedaży i reklamach, miało w 2019 r. 2,39 mld zł przychodów, o 31 proc. więcej niż rok wcześniej. Zanotowało przy tym 399 mln zł czystego zysku wobec 230 mln zł zysku netto rok wcześniej. Wskaźnik rentowności operacyjnej jednak nieznacznie spadł — z 34 do 33,4 proc.

- W ostatnich trzech latach, dzięki naszym strategicznym inicjatywom oraz inwestycjom, obserwowaliśmy przyspieszenie wzrostu. W 2019 r. roczna wartość sprzedanych produktów (GMV) i przychody netto wzrosły odpowiednio o około 25 proc. i ponad 30 proc., zaś w pierwszej połowie 2020 r. oba te wskaźniki wzrosły o ponad 50 proc.. Podobną tendencję zanotowaliśmy pod względem skorygowanego wyniku EBITDA, który wzrósł o 20 proc. w 2019 r. oraz o 28 proc. w pierwszej połowie 2020 r., przy marżach przekraczających - mówi François Nuyts.

Do tej pory największe IPO w Warszawie przeprowadziło PZU, które w 2010 r. sprzedało akcje za 8,1 mld zł. Za pozostałymi największymi debiutami również stały spółki skarbu państwa: PKO BP (7,9 mld zł), PGE (6 mld zł) i JSW (5,4 mld zł). Prywatnym rekordzistą jest Play, którego oferta w 2017 r. była warta 4,4 mld zł. Od tego czasu debiutów na GPW było jak na lekarstwo, a wartość żadnego IPO nie przekroczyła 100 mln zł. W tym roku na głównym parkiecie warszawskiej giełdy pojawiły się tylko dwie nowe spółki: Gaming Factory (wartość oferty 21,3 mln zł) i Games Operators (24,2).

W poniedziałek o 10:00 zarząd Allegro organizuje telekonferencję dla mediów. Artykuł będzie aktualizowany.