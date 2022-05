Arctic Paper miał 120,7 mln zł zysku w I kwartale 2022 r.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W I kwartale 2022 r. Arctic Paper zanotował 120,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominujacej, wobec 29 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.

Przychody producenta papieru wzrosły o 42 proc. do 1,11 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł ponad czterokrotnie do 176,1 mln zł. Wynik EBITDA to 205,7 mln zł (72,2 mln zł przed rokiem).