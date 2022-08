Poziom wody na Renie ustabilizuje się na bardzo niskim poziomie w rozpoczynającym się tygodniu, informuje Bloomberg.

Ren to jedna z najważniejszych dróg wodnych w zachodniej Europie. Upały spowodowały, że woda opadła na rzece do poziomu, który praktycznie uniemożliwia transport, co przyczynia się do pogłębienia kryzysu energetycznego w Niemczech.

Z ostatnich ustaleń specjalistów wynika, że w punkcie pomiarowym Kaub na zachód od Frankfurtu poziom wody w Renie do poniedziałku spadnie do 30 centymetrów i utrzyma na nim co najmniej do 18 sierpnia. Bloomberg przypomina, że wiele barek pływających po rzece potrzebuje, aby poziom wody wynosił co najmniej 40 centymetrów. Jeśli jest niższy nie są w stanie ekonomicznie przewozić żadnego ładunku.

