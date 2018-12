Budżet Mazowsza na 2019 r. – 1,1 mld zł na inwestycje

W 2019 r. dochody województwa mazowieckiego wyniosą ponad 3 mld 256 mln zł, a wydatki 3 mld 373 mln zł, z czego na inwestycje trafi przeszło 1,1 mld zł; województwo zapłaci 509 mln zł tzw. "janosikowego" – przewiduje przyjęty w środę budżet regionu na przyszły rok.

Za uchwałą budżetową głosowało 27 radnych, przeciw było 18, nikt nie wstrzymał się od głosu. Propozycji budżetu nie poparli radni PiS.



"To jest bardzo dobry budżet, mamy znaczące dochody zaplanowane na poziomie 3,2 mld zł, ponad 1,1 mld zł przeznaczymy na inwestycje, czyli ponad 30 proc. - w sensie nakładów inwestycyjnych to jest rekordowa ilość" – powiedział PAP marszałek województwa Adam Struzik po przyjęciu budżetu. Ocenił, że budżet na 2019 rok jest "bardzo prorozwojowy".



Radny PiS Radosław Fogiel powiedział PAP, że budżet nie spełnia podstawowych założeń zrównoważonego rozwoju Mazowsza, co - jego zdaniem - można udowodnić biorąc pod uwagę wydatki na poszczególne części województwa. Fogiel podkreślił, że radni PiS zgłosili szereg poprawek do budżetu, ale zostały one odrzucone na zasadzie "nie, bo nie". "Dlatego nie mogliśmy poprzeć budżetu w takiej formule" – wyjaśnił radny PiS.



Ocenił, że w budżecie jest za dużo wydatków na promocję. "To nawet nie jest promocja województwa, to jest promocja głównie marszałka (Struzika)" – przekonywał Fogiel.



W uchwale budżetowej przyjęto autopoprawkę, która była odpowiedzą na postulat radnych PiS i dotyczyła zwiększenia kwoty na ochronę zabytków.



Dochody województwa w 2019 roku mają wynieść 3 mld 256 mln zł, a wydatki 3 mld 373 mln zł. Oznacza to deficyt w wysokości nieco ponad 116 mln zł.



W 2019 roku województwo planuje przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje – ponad 1,1 mld zł.



Na inwestycje w infrastrukturę drogową w 2019 r. ma trafić ponad 674 mln zł., z czego przeszło 596 mln zł na budowę i modernizacje dróg wojewódzkich, a ponad 54 mln zł na wsparcie rozwoju dróg powiatowych. 38 mln zł trafi na budowę drogi nr 727 Klwów-Szydłowiec, a 26,8 mln zł – na rozbudowę drogi nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą.



Województwo na inwestycje w mazowieckie szpitale planuje przeznaczyć ponad 166 mln zł, z czego 13,8 mln zł na modernizację Oddziału Pediatrii Szpitala Dziecięcego w Warszawie oraz 12 mln zł na zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.



Na inwestycje w obszarze kultury ma trafić 80 mln zł, z czego m.in. 6,3 mln zł na odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach, a także 5,5 mln na Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Na renowację mazowieckich zabytków radni przeznaczyli 14,9 mln zł.



Dotacje dla spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa, mają w sumie w przyszłym roku wynieść 355 mln zł. (