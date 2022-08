Bullard: w USA i Europie możliwe „względnie miękkie lądowanie”

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

James Bulllard, szef Fed w St. Louis uważa, że zarówno Fed jak i EBC są w stanie doprowadzić do „względnie miękkiego lądowania” gospodarek, unikając głębszych recesji, informuje Reuters.

Bullard uważa, że Rezerwie Federalnej i Europejskiemu Bankowi Centralnemu sprzyja to, iż rozpoczęły walkę z inflacją ciesząc się dużo wyższą wiarygodnością niż działo się to w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Reuters przypomina, że na początku lat 80. w USA doszło do głębokich recesji kiedy ówczesny szef Fed, Paul Volcker, musiał bardzo mocno podwyższyć stopy aby odzyskać wiarygodność banku centralnego i spowodować spadek inflacji.