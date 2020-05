Cenowa wojna o gazociągi

Związkowcy i dostawcy rur uważają, że Turcy sprzedają Gaz-Systemowi wyroby po cenach dumpingowych. Operator twierdzi, że kupuje je zgodnie z prawem — polskim i unijnym

Gaz-System kupuje rury do budowy gazociągów w ramach kontraktów ramowych, pozwalających na udział w przetargach tylko kilku wybranych polskich i zagranicznych podmiotów. Ostatnio kilka postępowań wygrali dostawcy tureccy, co wzbudziło niepokój w polskich firmach. Giełdowe Ferrum napisało pismo do Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, z prośbą o interwencję. Zarząd Ferrum nie chce tego komentować. W piśmie przedstawia obawy dotyczące płynności dostaw z Turcji w okresie pandemii i po jej wygaśnięciu.