CI Games: są straty, możliwa emisja

W pierwszym półroczu 2018 r. CI Games zanotował 10 mln zł straty netto. Zarząd chce dostać upoważnienie akcjonariuszy do przeprowadzenia emisji akcji.

Przychody producenta gier w pierwszym półroczu wyniosły 13,2 mln zł. To o ponad 80 proc. mniej niż przed rokiem. Strata EBITDA to 0,5 mln zł, a strata netto sięga 10 mln zł.

Zobacz więcej Marek Tymiński, prezes CI Games Fot. MW

Do słabych wyników przyczyniły się także odpisy aktualizujące wersję mobilną gry „Lords of the Fallen”, aktywa na odroczony podatek oraz wartość zapasów. Bez zdarzeń jednorazowych skonsolidowana EBITDA wyniosłaby 6,1 mln zł, a strata netto 1,3 mln zł.

– W I półroczu osiągnęliśmy zadowalającą sprzedaż, jednak na wyniki znacząco wpłynęły zdarzenia jednorazowe – odpisy o łącznej wartości 8,6 mln zł. W tym czasie uporządkowaliśmy strukturę naszej firmy oraz wzmocniliśmy kadrę menedżerską. Równolegle prowadziliśmy intensywne działania koncepcyjne i produkcyjne nad kolejną grą snajperską pt. Sniper Ghost Warrior Contracts oraz rozpoczęliśmy współpracę w zakresie tworzenia gry Lords of the Fallen 2 z nowojorskim studiem Defiant. Do 2020 roku chcemy zrealizować co najmniej trzy istotne projekty o łącznej wartości 100 mln zł. Jesteśmy wreszcie gotowi, żeby skoncentrować się na wzbogaceniu naszego portfolio o nowe tytuły. Mamy zabezpieczenie finansowe – umowę kredytową na 35 mln zł z mBankiem, z której korzystamy dopiero od czerwca 2018 r. Na dzień publikacji raportu okresowego mamy również ponad 10 mln zł gotówki na naszych rachunkach bankowych.– informuje Marek Tymiński, prezes CI Games.

Spółka poinformowała jednocześnie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego umieszczono głosowanie nad uchwałą upoważniającą Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej. Proponowane upoważnienie zarządu przewidziane jest na okres trzech lat. NWZ zostało zwołane na 27 września.

– Obecnie spółka nie ma potrzeby przeprowadzenia emisji akcji. Uwzględniając środki na rachunkach bankowych oraz linię kredytową mamy przeszło 40 mln zł dostępnych środków. Natomiast w przypadku, gdy będziemy mieli interesujące cele akwizycji w obrębie producentów gier wideo lub istotne, nowe projekty, rozważymy opcję skorzystania z emisji. W takich sytuacjach liczy się często szybkość działania i dlatego chcemy, aby akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu zarządu i Rady Nadzorczej do ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. – wyjaśnia Marek Tymiński.