Co zyskają firmy uczestniczące w AMI

O tym, jak włączyć pracowników we wdrażanie nowatorskich rozwiązań, dowiedzą się przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w czwartej edycji Akademii Menedżera Innowacji.

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” wynika, że za 75 proc. nowatorskich rozwiązań powstających w firmach odpowiadają ich właściciele lub osoby zarządzające. To oznacza, że wdrażanie innowacji w naszym kraju jest domeną osób decyzyjnych. Tylko w co czwartej firmie w ten proces angażują się kreatywni pracownicy spoza zespołu badawczo-rozwojowego. Sposobem na rozwiązanie tego problemu może być np. Akademia Menedżera Innowacji (AMI) program szkoleniowo-doradczy, którego organizatorem jest PARP. Zapisy do udziału w nim potrwają do 9 września. Przedstawiciele biznesu nauczą się, jak zarządzać innowacjami w firmach i jak je wdrażać.

Nowe umiejętności: Celem AMI jest wyposażenie menedżerów i ich pracowników w kompetencje niezbędne do zarządzania zmianą i innowacjami. – W AMI może uczestniczyć każde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę i wielkość. MŚP mogą liczyć na wsparcie w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W przypadku dużych spółek będzie to 50 proc. Celem programu jest wyposażenie menedżerów i ich pracowników w kompetencje niezbędne do zarządzania zmianą i innowacjami – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP. Szkolenia i doradztwo Program składa się z oferty szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, prowadzącymi warsztaty i doradcami AMI są eksperci i praktycy w dziedzinie wdrażania i zarządzania nowatorskimi pomysłami. – W dotychczasowych trzech edycjach AMI uczestniczyło 261 osób z 80 przedsiębiorstw. Sukcesy odniesione przez te firmy potwierdziły, jak ważne są kompetencje menedżerów związane z kształtowaniem kultury innowacji. Przedstawiciele biznesu biorący udział w AMI doceniają nie tylko formę i jakość przekazywanej wiedzy, lecz także dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Efektem programu są konkretne projekty wdrożeniowe, które pomagają MŚP i dużym firmom z różnych branż zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku – podkreśla Dariusz Budrowski. Kreatywność to za mało Jednym z uczestników pierwszej edycji programu AMI była Ewelina Pisarczyk, dyrektor generalna w mazowieckiej firmie Majster-Pol. Spółka działa w sektorze produkcji chemii budowlanej. – Nasze przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 100 osób. Jeszcze do niedawna uważaliśmy, że innowacje to inaczej kreatywność. Tego nigdy nam nie brakowało. Aby jednak skutecznie zarządzać innowacjami i radzić sobie ze zmianami w otoczeniu firmy, konieczny jest plan tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań. Dzięki AMI nauczyliśmy się, jak pozyskiwać innowacje od naszych pracowników i jak oceniać je pod kątem ekonomicznym i zasadności ich wprowadzania – podkreśla Ewelina Pisarczyk. Dariusz Budrowski zauważa, że do tworzenia i rozwoju nowatorskich rozwiązań niezbędne są przełomowe pomysły, wynalazki, odpowiedni fachowcy i finansowanie. – Dobry menedżer potrafi nadać właściwe tempo i kierunek powstawania niesztampowych produktów i usług w firmie. To on pełni kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstwa. Istnieje silna zależność pomiędzy właściwie zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy. Program AMI gwarantuje poprawę umiejętności w tej dziedzinie – podsumowuje prezes PARP. Akademia jest współfinansowana z pieniędzy unijnych dostępnych w programie Wiedza Edukacja Rozwój. Komu wsparcie • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy • Dofinansowanie jest przeznaczone na usługi szkoleniowe dla kadry menadżerskiej i doradcze dla przedsiębiorstw. W zajęciach Akademii Menedżera Innowacji może wziąć udział: od dwóch do czterech uczestników będących pracownikami mikrofirmy

od trzech do czterech uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw Co można zyskać • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm • do wyboru 50 lub 120 godzin usług doradczych dla mikrofirm i 120 godzin dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw • podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu innowacyjności • badanie innowacyjności firmy tzw. metodą Innovation Health Check • dostęp do bazy wiedzy AMI Jak duże dofinansowanie Projekt jest finansowany z pieniędzy unijnych. MŚP mogą liczyć na wsparcie w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W przypadku dużych spółek będzie to 50 proc.