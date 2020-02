Już mi niosą suknię z welonem

Suknię ślubną sprowadzono aż z Paryża, rodzinny dom przybrano białymi kwiatami. Przyszli małżonkowie byli piękni i młodzi. A jednak panna młoda niemal w ostatniej chwili zrezygnowała z ceremonii. Zerwała zaręczyny, nie zwracając uwagi na protesty rodziny i rozpacz niedoszłego męża... Scena jak z filmu, ale rozegrała się naprawdę. Dziś Katarzyna Stangrecka, młoda bizneswoman i szczęśliwa mężatka, doradza na swoim wideoblogu „Na ostatni guzik” — jednym z pierwszych o tej tematyce w Polsce — jak przygotować się do ślubu, i organizuje przyjęcia weselne w hotelu Otomin niedaleko Gdańska. Jest jego współwłaścicielką i menedżerką. Obrączki z kamienia Blog prowadzi od ponad roku. Zaczęła od wideofilmików z przygotowań weselnych w hotelu. — Pokazywałam na przykład, jak udekorować tort, jak przystroić stoły, jakie wybrać kwiaty. Wciągnęło mnie to bez reszty. Wyprawiłam już 120 wesel. Nieraz urządzam po trzy dziennie, wtedy naprawdę jest dużo roboty, ale zawsze znajduję czas na to, żeby coś wrzucić na blog — mówi Katarzyna Stangrecka. Hotel Otomin to miejsce znane w Trójmieście z tego, że można tam zorganizować...