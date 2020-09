Czysta planeta w centrum uwagi

Warzone z poszanowaniem zasobów naturalnych i środowiska, przy użyciu energii wiatrowej, sprzedawane w opakowaniach wielokrotnego użytku — takie jest piwo Kompanii Piwowarskiej. Firma konsekwentnie prowadzi biznes w sposób odpowiedzialny, równoważąc cele społeczne z ekologicznymi.

BEZ ODPADÓW: Aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na zaśmiecanie planety Kompania Piwowarska, stawia na opakowania wielokrotnego użytku lub w całości podlegające recyklingowi i wykonane głównie z materiałów z niego pozyskanych. Już teraz wszystkie opakowania piw producenta mogą podlegać recyklingowi, a niemal połowa piw trafia do konsumentów w opakowaniach wielokrotnego użytku. fot. ARC

Kompania Piwowarska jest liderem branży piwnej w Polsce w zakresie prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, co oznacza, że cele biznesowe firmy są równoważne z celami społecznymi i ekologicznymi. W centrum swojej strategii biznesowej firma umieściła między innymi troskę o planetę, przyczyniając się do realizacji ambitnych celów Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wizji środowiskowej japońskiej Grupy Asahi, której jest częścią.

W obiegu zamkniętym

Kompania Piwowarska, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na zaśmiecanie planety, stawia na opakowania wielokrotnego użytku lub w całości podlegające recyklingowi i wykonane głównie z materiałów z niego pozyskanych. Już teraz wszystkie opakowania piw producenta mogą podlegać recyklingowi, a niemal połowa piw trafia do konsumentów w opakowaniach wielokrotnego użytku: butelkach szklanych oraz beczkach typu KEG. Z kolei 46 proc. produktów firma sprzedaje w puszkach aluminiowych, które niemal w 50 proc. pochodzą z materiału z recyklingu. Jako, że szklana butelka zwrotna jest najbardziej ekologicznym opakowaniem dostępnym obecnie na sklepowej półce, Kompania Piwowarska zachęca do jej zwrotu, aby móc ją ponownie wykorzystać.

— Butelka wielokrotnego użytku może być napełniona 20 razy, zanim trafi do recyklingu — podkreśla Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Chcąc ułatwić konsumentom zadanie, firma uruchomiła w 2019 r. pilotażowy skup butelek zwrotnych wszystkich producentów piwa przy poznańskim browarze. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy zwrócono do niego około 1 mln butelek, dając im nowe życie. Branża piwowarska jest obecnie jedyną w Polsce na tak szeroką skalę wykorzystującą opakowania wielokrotnego użytku, praktycznie realizując zasadę redukcji ilości odpadów.

— Gdyby zastąpić je w całości butelkami bezzwrotnymi, oznaczałoby to wprowadzenie na polski rynek około 1 mln ton odpadów szklanych rocznie. W ten sposób wielkość odpadów szklanych, które powinny zostać poddane recyklingowi, niemal by się podwoiła w Polsce — dodaje Iwona Jacaszek-Pruś.

Innymi przykładami działań eko, które firma wdraża na co dzień, jest przechodzenie organizacji na fakturowanie elektroniczne czy rezygnacja z plastikowych butelek z wodą we wszystkich biurach firmy na rzecz filtrowanej wody z kranu. Kompania Piwowarska zachęca również do selektywnej zbiórki w celu przetworzenia odpadów. Tylko w 2019 roku uczestnicy największego festiwalu muzycznego w Polsce, Pol’and’Rock, dostarczyli producentowi około 1,5 t aluminium i 1,2 t odpadów plastikowych. Firma wprowadziła na imprezę na stałe również kubki wielorazowego użytku i kubki z plastiku pochodzącego w 100 proc. z recyklingu.

Wraz z innymi podmiotami z przemysłu piwnego i napojowego promuje także wprowadzenie w Polsce powszechnego systemu depozytowego na opakowania po napojach, aby znacznie zwiększyć selektywną zbiórkę tych opakowań, a w konsekwencji efektywnie je zrecyklingować i powtórnie użyć do produkcji opakowań. Kolejnym krokiem w kierunku dbania o środowisko naturalne jest zarządzanie produktami ubocznymi oraz odpadami powstałymi w trakcie produkcji. W 2019 r. Kompania Piwowarska poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (ponad 99 proc.) lub zostały one wykorzystane ponownie w rolnictwie — bezpośrednio jako pokarm dla zwierząt.

Oszczędzanie wody

Każda kropla wody ma znaczenie, zwłaszcza w Polsce, która ze swoimi zasobami wodnymi mieści się zwykle w ostatniej trójce, a czasem nawet na końcu zestawienia w Europie. Kompania Piwowarska w związku z tym od wielu lat prowadzi działania zmierzające do poprawy efektywności jej wykorzystania.

— Nasze browary zużywają jedynie 2,63 l wody na 1 l piwa, co jest imponującym wynikiem na skalę krajową i europejską. Jest to możliwe dzięki temu, że stawiamy na odzysk i zagospodarowanie wody skraplającejsię w różnych procesach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych — dodaje Iwona Jacaszek-Pruś.

Ograniczanie zapotrzebowania browarów Kompanii Piwowarskiej na wodę odbywa się nie tylko poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz doskonalenie procesów, ale także dzięki komputerowym systemom monitoringu zużycia mediów oraz narzucaniu naszym dostawcom standardów w zakresie gospodarowania surowcami. Do browarów w Poznaniu i Białymstoku woda trafia z miejskich sieci wodociągowych, a w Tychach dodatkowo z własnych ujęć. W browarach w szukanie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zużycia wody włączeni są pracownicy. W browarze funkcjonuje Kompania Pomysłów — program umożliwiający pracownikom proponowanie zmian, które następnie firma realizuje. Poszukiwane są dalsze optymalizacje, z wykorzystaniem również doświadczenia innych browarów Grupy Asahi.

Wspieranie OZE

Kompania Piwowarska aktywnie włącza się w realizację celu Agendy ONZ w zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym. Już dziś browary Kompanii Piwowarskiej zasilane są w 40 proc. energią elektryczną pochodzącą z farmy wiatrowej, tym samym ograniczają pobór energii z tradycyjnych źródeł. Oznacza to także zdolność do produkowania Lecha, będącego jedną z największych marek piwnych w Polsce, z wykorzystaniem prądu generowanego wyłącznie z wiatru. W 2021 r. browary Kompanii Piwowarskiejbędą wykorzystywały wyłącznie zieloną energię, dzięki czemu ograniczą swoją emisję CO 2 o 66 proc. w porównaniu z 2019 r. Oznacza to, że 7,5 tys. ha lasów nie będzie absorbować dwutlenku węgla pochodzącego z produkcji piwa Kompanii Piwowarskiej. Równie istotnym aspektem jest pozyskiwanie energii cieplnej. Część zużywanej energii cieplnej Kompania Piwowarska produkuje sama, np. spalając biogaz wytwarzany w browarze w Tychach. W Browarze w Poznaniu energię cieplną pozyskuje się, wykorzystując gaz ziemny, w Białymstoku zaś parę bezpośrednio z elektrociepłowni.

— W efekcie w 2019 r. nasz udział energii cieplnej pozyskanej ze spalania biogazu wraz z gazem ziemnym w całkowitej ilości energii cieplnej ze spalania paliw w kotłowni browaru w Tychach wyniósł 12,54 proc. Monitorujemy również emisję CO 2, utrzymując z roku na rok coraz niższy poziom, który obecnie wynosi 7,07 kg CO 2/hl piwa — mówi Iwona Jacaszek-Pruś.

W kolejnych latach firma planuje zwiększenie pozyskiwania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Według ekspertów zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to trendy biznesowe ostatnich lat, które powinny stanowić nierozłączną część procesu rozwoju każdej firmy. Podejście lidera w branży piwnej, konsekwentnie realizującego konkretne działania, doskonale wpisuje się w tę koncepcję.

