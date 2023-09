DevSkiller znalazł kolejnego inwestora. Liczy na przyspieszenie w biznesie

Fundusz Movens VC i aniołowie biznesu włączyli spółkę DevSkiller do portfeli inwestycyjnych. Liczą na rynkowy sukces nowoczesnych narzędzi HR.

Movens VC, fundusz inwestujący w szybko rosnące spółki technologiczne, postawił na warszawskiego DevSkillera. Wspólnie z aniołami biznesu zainwestował 5 mln zł w dalszy rozwój innowacyjnych narzędzi HR. DevSkiller już wcześniej był rozwijany przy wsparciu funduszu SpeedUp Energy Innovation i prywatnych inwestorów – włożyli w biznes 10 mln zł.

HR-tech przyciągnął inwestorów venture capital

DevSkiller opiera działalność na TalentBoost – rozwiązaniu do zarządzania kompetencjami pracowników. Narzędzie integruje elementy z pogranicza HR-tech, podnoszenia umiejętności zawodowych i zmiany kwalifikacji pracowników (HR-tech, upskilling i reskilling). Firmom pozwala na lepsze dopasowanie zasobów ludzkich i zgromadzonych w organizacji talentów do bieżących potrzeb, co realizowane jest z wykorzystaniem m.in. profili kompetencyjnych pracowników, interaktywnych map ich umiejętności i gotowych modeli kompetencyjnych. Narzędzie ma optymalizować koszty zatrudnienia i tzw. onboardingu pracowników, pomagać w ich motywowaniu, podnosić produktywność i zadowolenie z pracy.

– Pomoc w przystosowaniu się do nowych zawodów, nauka nowych umiejętności i dostosowanie talentów do potrzeb projektowych zyskują na znaczeniu w tworzeniu efektywnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Przewidujemy, że znaczenie technologii, takiej jak narzędzie mapowania umiejętności Devskillera, okaże się kluczowe również w rozwoju krajowej gospodarki cyfrowej – mówi Artur Banach, partner i współtwórca Movens VC.

– Globalny rynek HR-tech osiąga wartość 170 mld USD i rośnie w tempie 16 proc. rocznie. Liczby te potwierdzają, że rynek, na którym działa DevSkiller, jest jednym z najbardziej obiecujących w dzisiejszym świecie. Oparte na AI rozwiązanie DevSkillera jest opłacalne zarówno dla firm, jak i dla pracowników – dodaje dr Maciej Kraus, partner w Movens VC, motywując decyzję o inwestycji w spółkę.

DevSkiller wprowadza technologią do korporacji

Przez siedem lat platforma należąca do DevSkillera pomogła opracować profile umiejętności cyfrowych ponad 800 tys. osób. Z jej rozwiązania zdecydowały się skorzystać m.in. Deloitte, Schneider Electric Roche, a ostatnio także Orange Polska, która planuje kompetencyjne zmapowanie wszystkich pracowników.

– Reskilling i upskilling są najlepszymi sposobami na zlikwidowanie luki w umiejętnościach. TalentBoost razem z drugim narzędziem TalentScore tworzy platformę do zarządzania talentami, z której obecnie korzysta już ponad 700 firm z ponad 90 krajów na sześciu kontynentach. System oferuje wsparcie w certyfikacji pracowników, optymalizując zarządzanie ryzykiem i zgodność z aktualnymi przepisami. Umożliwia pracownikom rozwój zawodowy, organizacje budują kulturę ciągłego uczenia się w środowisku pracy – zaznacza Jakub Kubryński, założyciel i prezes DevSkillera.

W 2022 r. DevSkiller wypracował 10 mln zł zł przychodów. Firma liczy, że w 2023 r. zdoła je podwoić. Obecnie ponad połowa przychodów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.