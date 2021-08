Dług publiczny Korei Płd. przekroczy wielkością połowę gospodarki

Zakładany kolejny wzrost wydatków przy prognozowanym niewielkim wzroście przychodów spowoduje, że w przyszłorocznym budżecie zadłużenie Korei Południowej przekroczy poziom połowy tamtejszej gospodarki.

Według złożonego przez Ministerstwo Finansów wniosku budżetowego na 2022 r., rząd podniesie wydatki fiskalne o 8,3 proc. w porównaniu z 2021 r. do 604,4 bln wonów (518 mld USD). Spowoduje to, że dług publiczny zwiększy się do 50,2 proc. PKB kraju.

Z kolei sama podwyżka budżetu ma być najmniejsza od czterech lat, a rząd zadeklarował powrót do bardzie zrównoważonych wydatków, po ich „rozdmuchaniu” przez działania mające wesprzeć gospodarkę borykającą się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Plany resortu finansów zakładają wyemitowanie w przyszłym roku długu o wartości 167,4 bln wonów, co oznaczałoby lekki spadek wobec 186,3 bln w 2021 r. i 174,5 bln w ubiegłym roku.

Deficyt fiskalny ma wynieść 2,6 proc. PKB w 2022 r., co oznacza poprawę z 4,4 proc. w 2021 r. po uwzględnieniu drugiego dodatkowego budżetu.

Spośród planowanych nakładów na przyszły rok, najwięcej funduszy mają otrzymać programy socjalne, 216,7 bln wonów. Na drugim miejscu znajdą się ogólne usługi publiczne (96,8 bln wonów), a następnie edukacja z 83,2 bln wonów.

W 2017 r. kiedy prezydenturę obejmował Moon Jae-in, wskaźnik zadłużenia Korei Płd. wynosił 36 proc., przekraczając poziom 40 proc. w 2020 r. i do 2025 r. ma wzrosnąć do 58,8 proc. PKB.