Dotacje na nowy start w biznesie

Granty pomogą przedsiębiorcom rozwinąć nową firmę i dostosować jej model biznesowy do zmieniających się warunków rynkowych.

Jeszcze przez kilka miesięcy przedstawiciele biznesu, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat musieli zamknąć firmę i założyli nową, mogą ubiegać się o dofinansowanie unijne oferowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Celem programu „Nowy start” jest dostosowanie modelu biznesowego beneficjenta do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Dofinansowanie pochodzi z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Granty pokryją koszty szkoleń i usług doradczych.

Nowy Start składa się z pięciu projektów szkoleniowych: „Profesjonalny start”, „Akademia pozytywnej zmiany”, „Ster na cel”, „Drugi start – pewny sukces” oraz „reStart zmiany, które budują”. Prowadzą je operatorzy wybrani przez PARP.

Jednym z nich jest spółka Polbi. Odpowiada ona za przedsięwzięcie „Akademia pozytywnej zmiany”. Dotychczas zrekrutowała 200 przedsiębiorców, głównie z branż budowlanej, kosmetycznej i ubezpieczeniowej. Operator czeka na kolejne firmy. Nabór zakończy się 31 grudnia.

– Akademia pozytywnej zmiany to projekt, który cieszy się wśród przedsiębiorców sporym zainteresowaniem. Przypomina on program MBA. Zadowolenie uczestników wynika z palącej potrzeby uzupełnienia kompetencji związanych z zarządzaniem firmą i pracownikami, a także z pozyskiwaniem i obsługą klienta. Nie lada gratką jest udział przedsiębiorców w sesjach coachingowych. Korzysta z nich ok. 80 proc. uczestników Nowego Startu. Wspomniane sesje pomagają przedsiębiorcom rozpoznać cele biznesowe – podkreśla Beata Knap, menedżer projektu Akademia pozytywnej zmiany.

Podkreśla, że przedsiębiorcy przystępujący do projektu mają spore oczekiwania dotyczące poprawy efektywności firm.

– Kończąc udział w przedsięwzięciu wiedzą, co robić dalej, jakie działania podejmować, aby rozwijać przedsiębiorstwo i umiejętności biznesowe – zaznacza Beata Knap.

Do programu Nowy Start mogą przystąpić właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólnicy spółek prawa handlowego. Program przewiduje szkolenia i warsztaty z takich dziedzin jak finanse, prawo, zarządzanie i rozwój umiejętności biznesowych.

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jej treść ponosi Bonnier Business Polska i niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej.