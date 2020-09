E-faktoring w wFirma.pl

Fintech faktoringowy NFG oraz firma Web Innowative Software, do której należy platforma wFirma.pl dostarczająca usługi księgowe online, nawiązały współpracę.

Dzięki temu użytkownicy platformy mają dostęp do faktoringu online na preferencyjnych warunkach. Przez sześć miesięcy mogą korzystać z limitu faktoringowego do 250 tys. zł bez opłat. Usługa jest skierowana do mikroprzedsiębiorstw działających na rynku od co najmniej 12 miesięcy, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności od 7 do 90 dni oraz świadczą usługi na rzecz innych firm. W ramach przyznanego limitu faktoringowego mają oni możliwość częściowego finansowania faktur. Samodzielnie decydują, czy wolą zamienić na gotówkę część większej faktury czy sfinansować kilka mniejszych faktur.