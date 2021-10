EBI: 600 mln zł kredytu na budowę w Polsce superszybkiego internetu

Europejski Banki Inwestycyjny udzielił 600 mln zł kredytu na budowę w Polsce sieci superszybkiego internetu - poinformował w czwartek Bank. Do końca 2025 r. sieć firmy Światłowód Inwestycje ma obejmować 2,4 mln gospodarstw w kraju.

Kredytobiorcą jest spółka telekomunikacyjna Światłowód Inwestycje, której współwłaścicielami są Orange Polska i APG, holenderski fundusz emerytalny. Napisano, że Światłowód Inwestycje sfinalizował transakcję i tym samym uzyskał dostęp do finansowania w łącznej wysokości 3,1 mld zł, które obejmuje kredyt udzielony przez EBI. Środki - jak zaznaczono w informacji - mają zostać przeznaczone na budowę sieci światłowodowej, która do końca 2025 r. będzie obejmować 2,4 mln gospodarstw domowych w Polsce.

W informacji podano, że według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Komisji Europejskiej za rok 2020, Polska należy do najmniej zaawansowanych państw w Europie pod względem stopnia cyfryzacji. "W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce nastąpiła znaczna poprawa w zapewnianiu dostępu do internetu. Znajduje to odzwierciedlenie w ponadprzeciętnej dostępności bardzo szybkiego internetu, jak również dostępu do szerokopasmowej telefonii komórkowej. Jednocześnie ogólna liczba użytkowników stacjonarnych łączy szerokopasmowych jest niższa od średniej w UE, a różnica ta pogłębia się od 2015 roku. Niska dostępność internetu stacjonarnego jest szczególnie widoczna na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia" - czytamy.

Wskazano, że ponieważ około 80 proc. projektu jest realizowane w regionach spójności, będzie on skierowany w szczególności do obszarów o niedostatecznym zasięgu sieci. Ponadto - jak zaznaczono - projekt wpisze się w działania w dziedzinie klimatu dzięki oszczędnościom energii generowanym przez użytkowników końcowych podłączonych do sieci FTTH (Fiber to the home – światłowód do domu).

„Zielona i cyfrowa transformacja mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia zdrowej odbudowy po pandemii COVID-19” – powiedziała, cytowana w informacji, wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która odpowiada za działalność EBI w Polsce. Dodała, że realizowany projekt zmniejszy dystans dzielący Polskę od reszty krajów UE pod względem zasięgu ultraszybkich łączy szerokopasmowych.

"Szybki internet otwiera przed ludźmi i przedsiębiorstwami szereg nowych możliwości – od telepracy przez nauczanie domowe po dzielenie się wiedzą. Pandemia pokazała, że zaawansowane rozwiązania cyfrowe są podstawą silnych i zdrowych gospodarek i społeczeństw” - zaznaczyła.

Z kolei prezes Orange Polska Julien Ducarroz wskazał, że wysokiej jakości łączność stała się w pandemicznej rzeczywistości ważniejsza niż kiedykolwiek. "Od 2015 roku zainwestowaliśmy blisko 3,9 mld zł w budowę superszybkich łączy światłowodowych. Nowe łącza światłowodowe budujemy zarówno w większych miastach, jak i w małych miejscowościach – dziś korzysta z nich już prawie 5,5 mln polskich gospodarstw domowych" - powiedział.

Podkreślił, że spółka współpracuje z władzami nad zwiększeniem dostępu do szybkiego internetu m.in. poprzez prowadzenie w całym kraju projektów współfinansowanych ze środków unijnych. "Światłowód Inwestycje to nowy gracz na hurtowym rynku telekomunikacyjnym w Polsce, gotowy inwestować w nowoczesną i wydajną sieć głównie na obszarach o niedostatecznym zasięgu. Wierzymy, że przyczyni się to do cyfryzacji polskiej gospodarki i pomoże w walce z wykluczeniem cyfrowym” – powiedział Ducarroz.

Oprócz EBI szereg innych banków krajowych i międzynarodowych zapewnia finansowanie zewnętrzne: BNP Paribas Bank Polska, ING Bank, Santander Bank Polska i Société Générale BGK, KfW Ipex, mBank, Bank Pekao, PKO BP oraz Raiffeisen Bank International.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W 2020 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,2 mld euro.

Światłowód Inwestycje to hurtowa spółka joint venture Orange Polska i APG, koncentrująca się na rynku FTTH. Do 2025 roku zamierza zbudować sieć światłowodową docierającą do 1,7 mln gospodarstw domowych zlokalizowanych głównie na obszarach o niskiej i średniej konkurencyjności. Wraz z 0,7 mln gospodarstw domowych, które Orange Polska włączył do swojej sieci, będzie oferować otwarty dostęp do sieci FTTH obejmującej 2,4 mln polskich domów i biur.