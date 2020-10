Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prognozuje głębszą recesję i wolniejsze wychodzenie z kryzysu w 2021 roku w 38 krajach, w których inwestuje, donosi Reuters.

EBOiR oczekuje obecnie, że średni spadek PKB w 38 gospodarkach, w których inwestuje, wyniesie 3,9 proc. w 2020 roku. Wcześniej prognozował 3,5 proc. W 2021 roku średni wzrost wyniesie 3,6 proc.

Eksperci banku tłumaczą obniżkę prognoz słabym popytem zagranicznym, załamaniem turystyk, spadkiem kwot transferowanych do kraju przez pracujących za granicą, a także utrzymującymi się niskimi cenami surowców.

- Staje się także oczywiste, że mamy drugą falę zakażeń koronawirusem – powiedziała Beata Javorcik, główna ekonomistka EBOiR.

Bank prognozuje, że PKB Polski spadnie w tym roku o 3,5 proc. Oczekuje, że do poziomu PKB per capita z 2019 roku wrócimy w pierwszym kwartale 2022 roku. Najszybciej pod tym względem w naszym regionie odrobi straty Litwa, która wróci do poziomu per capita z 2019 roku już w drugim kwartale 2021 roku.