Ekologia doprowadzi transport kolejowy do renesansu

Dokonuje się powrót do kolei, szczególnie w przewozach pasażerskich. Istotnym czynnikiem zmiany jest wzgląd na środowisko.

– Już teraz 86 proc. społeczeństwa ocenia kolej jako transport ekologiczny i to nie powinno dziwić, bo trzykrotnie mniej śladu węglowego pozostawiamy, jadąc pociągiem, niż podróżując samochodem – przypomniał Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. – Mamy o wiele więcej nowoczesnego taboru, wagonów i lokomotyw, które zużywają mniej energii niż jeszcze 5-6 lat temu. Z każdym rokiem przybywa nam pasażerów. W 2016 r. przewieźliśmy 30 mln pasażerów, 3 lata później – w 2019 r. – było ich już prawie 50 milionów – referował.

Uczestnicy dyskusji zgodnie przyznawali, że kolej ma do odegrania ważną rolę w ograniczaniu wpływu transportu na środowisko i wskazali obszary, które wymagają jeszcze uregulowania i dopracowania.

Ostatnie 2 lata pandemii nie zahamowały inwestycji PKP Intercity.

– Przyszłość, w której 100 proc. energii zużywanej przez kolej pasażerską będzie energią zieloną, wydaje się nieodległa. Chcemy, by do 2030 r. cała nasza flota pojazdów kolejowych była ekologiczna i pomogła nam przewieźć 88 mln pasażerów w ciągu roku – zadeklarował Marek Chraniuk w czasie panelu „Zielony Transport” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022.

– Nie wszystko zależy jednak od przewoźnika, jakim jest PKP Intercity. Cała zielona transformacja transportu kolejowego w ogromnym stopniu zależy od przebudowy torów i unowocześnienia trakcji kolejowej, bo to w największym stopniu umożliwia szybsze przejazdy. Zależność jest prosta – wyniki badań zrealizowanych w Hiszpanii pokazują, że przejazd krótszy o kwadrans przekłada się na większą liczbę korzystających z niego pasażerów – stwierdził Marek Chraniuk.

Ani kroku w tył

Czy agresja Rosji na Ukrainę i konieczność uniezależnienia się Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych spowolni realizację Zielonego Ładu w transporcie kolejowym? Zdaniem prof. Jany Pieriegud z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nie można rezygnować z ambitnych celów ekologicznych.

– Wdrażanie innowacji jest koniecznością, podobnie jak rekonfigurowanie łańcuchów dostaw. Jeżeli odłożymy na bok przyjęte plany, to problemy, które zamierzaliśmy sukcesywnie rozwiązywać, uderzą w nas ze zdwojoną siłą – stwierdziła prof. Pieriegud i wskazując na przykłady konkretnych inwestycji, dodała, że brak zintegrowania mechanizmów finansowych wspieranych funduszami unijnymi z wprowadzaniem w życie dojrzałych rozwiązań technologicznych skutkuje zbytnim rozciąganiem w czasie realizacji założonych planów.

Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe, dopowiedział, że sukces inwestycji infrastrukturalnych na kolei zależy od dobrej kooperacji czynników rządowych, dostawców i zarządcy infrastruktury.

– Na skutek realizowania polityki ekologicznej – instalacji oświetlenia LED, montażu paneli solarnych (już 17 proc. obiektów PKP PLK jest wyposażonych w panele fotowoltaiczne), stopniowego zwiększania użycia przez kolej energii z OZE, poprawiania efektywności energetycznej na szlakach kolejowych i w taborze – dokonuje się proklimatyczna zmiana. Rok po roku kolej staje się stopniowo bezkonkurencyjnym środkiem transportu pod względem ekologicznym – stwierdził prezes Merchel.

– Kondycja kolei jest wypadkową współpracy między dostawcami infrastruktury i technologii kolejowych, dostawcami energii napędzających pociągi i regulatorami – zgodził się Tomasz Buczyński, dyrektor departamentu kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Podkreślił, że choć generalne założenia przepisów unijnych sprzyjają realizacji Zielonego Ładu, to w wielu szczegółowych kwestiach brakuje w nich jasności.

– Nie wiadomo, jakie będzie podejście UE do energetyki jądrowej, nie ustalono stawek dofinansowania dostępu do infrastruktury kolejowej, a pakiet mobilności i związane z tym przepisy budzą dużo kontrowersji. Dodatkowa niepewność co do pozyskania środków unijnych wywołuje złe nastroje i niepotrzebnie przyczynia się do narastania pesymizmu – wskazał.

Przybywa pasażerów

Również Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO, poinformował o stopniowym wzroście pasażerów korzystających z wyremontowanych linii regionalnych. Rocznie z usług kolei regionalnych korzysta prawie 70 mln pasażerów. Samorządy okazują duże zainteresowanie programem Kolei+, którego celem jest eliminowanie wykluczenia kolejowego.

– Zielone inwestycje polegają na wymianie starego taboru na nowszy, bardziej energooszczędny. W ciągu najbliższych 5 lat na modernizację kilkudziesięciu obecnie eksploatowanych pociągów wydamy nawet 7 mld zł. Pieniądze na inwestycje będą pochodzić z grantów unijnych, instrumentów dłużnych i środków własnych. Oprócz wymiany taboru planujemy też modernizację zaplecza technicznego, bo nowoczesne, zaawansowane technologicznie pojazdy wymagają utrzymania technicznego, a najefektywniej zadanie to realizować będzie własna, wyszkolona kadra techniczna. Realizacja ambitnych celów postępuje pod presją Komisji Europejskiej, która chce, byśmy w 2025 r. osiągnęli rentowność – podkreślił prezes Martyniuk.

Renesans kolei

Transport kolejowy zazielenia się pod wpływem zakupu i użytkowania bardziej ekologicznych pojazdów. W ofercie takich dostawców jak Alstom i Siemens pojawiają się pojazdy lżejsze. Dzięki zastosowaniu konstrukcji aluminiowych pudła lokomotyw są bardziej wytrzymałe i nawet o 25 proc. lżejsze. Siemens proponuje ponadto możliwość nabycia ich wraz z usługami serwisu technicznego w drodze leasingu i zapewnia, że taka metoda ich nabycia jest bardziej opłacalna od tradycyjnej.

– Na razie cena pociągu wodorowego jest wyższa, bo technologia zasilania wodorem wciąż toruje sobie drogę do szerszych zastosowań. Jednak w ciągu najbliższych dekad kolejowe pojazdy na wodór będą wypierać te klasyczne – zapowiedział Artur Fryczkowski, wiceprezes Alstom w Polsce.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że w miarę zmniejszania presji wywieranej przez kolej na środowisko dokonuje się renesans transportu szynowego.