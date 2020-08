Euroland stracił prawie połowę miejsc pracy stworzonych od poprzedniej recesji

Pandemia spowodowała stratę prawie połowy z 12 mln miejsc pracy, które gospodarka strefy euro stworzyła od 2013 roku.

Zatrudnienie spadło o 4,9 mln osób w pierwszej połowie obecnego roku. Niemal cała utrata miejsc pracy nastąpiła w drugim kwartale kiedy z powodu pandemii władze ograniczyły mocno wszelką działalność, co przełożyło się na rekordowy spadek PKB eurolandu w tym okresie o 12,1 proc. Oznacza to cofnięcie się gospodarki strefy euro do 2005 roku. Ekonomiści ostrzegają, że należy oczekiwać dalszych strat miejsc pracy.