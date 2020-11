Niepewność spowodowana przez niejednoznaczny wynik wyborów w USA spowodowała wzrost popytu na obligacje skarbowe, donosi Reuters.

Inwestorzy obawiają się długiego procesu ustalania, kto wygrał wybory prezydenckie w USA. Upewnił ich w tym prezydent Donald Trump ogłaszając, że to on jest zwycięzcą, choć wciąż nie policzono jeszcze milionów głosów.

Rentowność obligacji USA spadła w środę najmocniej od czerwca. Podobna jest reakcja inwestorów w Europie. Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec spadła do minus 0,671 proc., najniższej wartości marca. Różnica między rentownością długu USA i Niemiec zmalała do ok. 144 pkt. bazowych, bo rentowność amerykańskich obligacji poszła w dół mocniej niż niemieckich. Reuters przypomina, że różnica rosła w ostatnich miesiącach w związku z wolniejszym tempem wychodzenia Europy z kryzysu i we wtorek sięgała 152 pkt. bazowe, najwięcej od marca.

Obligacje mniej solidnych gospodarek europejskich także drożeją w środę. Rentowność 10-letnich obligacji Portugalii spadła do rekordowo niskich 0,055 proc. Według Investing.com, rentowność obligacji Polski spada obecnie o ponad 4 pkt bazowe do 1,134 proc. Wcześniej miała spadać do 1,127 proc.