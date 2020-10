Facebook usunął wpis Donalda Trumpa, w którym prezydent USA ogłosił, że COVID-19 „jest znacznie mniej zabójczy” niż zwykła grypa, informuje The Telegraph.

Wpis Trumpa pojawił się mniej niż 24 godziny po tym jak opuścił on szpital, do którego trafił z powodu zakażenia COVID-19. Facebook usunął go tłumacząc, że łamał zasady wprowadzone w celu walki z dezinformacją polegającą na bagatelizowaniu pandemii koronawirusa.

The Telegraph przypomina, że to już drugi wpis Trumpa usunięty przez Facebooka z powodu wprowadzania w błąd w sprawie pandemii. Po raz pierwszy było to opublikowane przez prezydenta nagranie wideo z Fox New, w którym Trump twierdził, że dzieci są „praktycznie odporne na infekcję”. Prawda jest taka, że nie są odporne, ale mają słabsze objawy. Jeśli chodzi o wpis dotyczący niższej śmiertelności COVID-19 w porównaniu z grypą, to dane amerykańskiego Centrum Prewencji i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym (CDC) pokazują iż jest to prawdziwe jedynie w przypadku ludzi poniżej 20 roku życia. W przypadku tych w wieku 20-49 lat śmiertelność jest taka sama, a w przypadku ludzi w wieku 50 lat i więcej śmiertelność COVID-19 jest prawie dziewięciokrotnie większa niż grypy.

