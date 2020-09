Fiński Valmet zdecydował się przejąć PMP Group, producenta maszyn papierniczych z Jeleniej Góry.

Wartość przejmowanego przedsiębiorstwa oszacowano na ok. 64 mln EUR. Może ją powiększyć uzależniona od wyników premia. Zamknięcie transakcji może nastąpić najwcześniej na początku października. Polska spółka, której roczna sprzedaż netto sięga ok. 70 mln EUR, zatrudnia ok. 650 osób, większość w kraju, a pozostałych w Chinach, USA i Włoszech.