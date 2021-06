Amerykańskie firmy naftowe uruchomiły kampanię informacyjną przeciwko producentowi odzieży turystycznej North Face zarzucając mu hipokryzję, donosi Fox Business.

Zarzewiem konfliktu była odmowa North Face sprzedaży kurtek spółce naftowej Innovex z Teksasu. Producent odzieży tłumaczył, że nie chce, aby jego marka była kojarzona z branżą paliw kopalnych.

fot. Bloomberg

Akcję firm naftowych rozpoczął Chris Wright, szef Liberty Oilfield Services z Denver. Postanowił umieścić billboardy wokół biur VF Corporation, właściciela North Face i uruchomił stronę internetową oraz kampanię w mediach społecznościowych. Wskazuje w niej, że produkty firmy odzieżowej powstają właśnie dzięki wydobyciu ropy i gazu.

- Nie ma szans, aby North Face istniało jako spółka czy organizacja bez ropy i gazu – podkreślił Wright w Fox Business.

Wskazał, że to produkty petrochemiczne służą do wytwarzania plastiku, czy nylonu wykorzystywanego przez North Face w produkcji jego ubrań, plecaków oraz innego sprzętu turystycznego. Ponadto dzięki ropie i gazowi działają fabryki produkujące wyroby spółki. Ropa i gaz są także wykorzystywane do ich transportu. Dlatego odżegnywanie się od przemysłu naftowego przez North Face to według Wrighta „szczyt hipokryzji”.

Wright wyraził nadzieję, że kampania rozpocznie uczciwy dialog o roli odgrywanej przez paliwa kopalne w gospodarce oraz zmianie klimatu, która jego zdaniem jest realna. Wyraził także nadzieję, że ludzie z North Face zreflektują co do tego jak branża naftowa pozwala realizować promowany przez nich styl życia.