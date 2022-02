FT: jeden z najbogatszych Rosjan przeciwko wojnie na Ukrainie

Michaił Fridman w liście do pracowników swojego londyńskiego funduszu private equity LetterOne napisał, że wojna na Ukrainie to „tragedia” i wezwał do przerwania rozlewu krwi, informuje The Financial Times.

Fridman, którego majątek szacowany jest na 15,5 mld USD, podkreślił, że „wojna nigdy nie jest odpowiedzią”. Przypomniał, że jego rodzice pochodzą ze Lwowa, sam urodził się na Ukrainie i mieszkał tam do 17 roku życia. Zauważył, że równie dużą część życia spędził w Rosji, tworząc i rozwijając swój biznes.