Gigantyczny spadek akcji właściciela Facebooka pociągnął w dół cały rynek

Ogromny, ponad 26-procentowy spadek akcji właściciela Facebooka, spółki Meta, wpłynął negatywnie na wszystkie główne amerykańskie indeksy, które przerwały czterodniową serię wzrostów.

Dow Jones spadł o 1,45 proc. do 35,111.16 pkt, S&P 500 o 2,44 proc. do 4,477.44 pkt, zaś Nasdaq Composite aż o 3,74 proc. do 13,878.82 pkt. Dla ostatniego z indeksów to największa dzienna strata od września 2020 roku.