GPW: najlepsze i najgorsze akcje w sierpniu

Sierpień dla inwestujących na GPW był fatalny, jeśli spojrzeć na wykres głównych indeksów - WIG20 spadł o 11 proc. Wśród blue chipów tylko dwie spółki zakończyły miesiąc zwyżką - Pepco (+4,5 proc.) oraz Grupa Kęty (+0,55 proc.), która zastąpiła w portfelu walory wycofanej z obrotu Grupy Lotos. Najgorszy wynik w sierpniu osiągnęła PGE (-30,6 proc.), a niewiele lepiej wypadły inne państwowe tuzy - KGHM (-23,3 proc.) i PKN Orlen. Ten pierwszy jest w sytuacji najbardziej niepewnej od siedmiu lat, drugi wcale nie ma werwy po sfinalizowaniu fuzji z Grupą Lotos.

Nie tylko jednak państwowe spółki były kotwicą WIG20 - o 13-14 proc. spadły kursy CCC i LPP, którym ciąży rosnąca inflacja.

Wobec mizerii w WIG20 inwestorzy szukali okazji do zarobku wśród mniejszych firm. W indeksie WIG najbardziej imponującą stopę zwrotu osiągnęły akcje Marie Brizard (MBWS), które podrożały o 82 proc. Towarzyszyły temu jednak niewielkie obroty, a informacje napływające z firmy raczej nie dały podstaw do tak dużego wyskoku kursu.

O 46 proc. w górę poszedł kurs APS Energii, spółki, która zajmuje się produkcją systemów awaryjnego zasilania dla przemysłu. Czyżby inwestorzy spekulowali pod przerwy w dostawach prądu?

O 44,6 proc. w górę poszedł kurs Patentusa, producenta maszyn górniczych.

O 45 proc. podrożały akcje All In! Games, o 26 proc. Huuuge’a (echa przejęć na globalnym rynku), a o 24 proc. CI Games (w siłę w akcjonariacie rośnie niemiecki fundusz). To były jednak wysepki szczęśliwości w branży gier, która w większości jest jednak wciąż w odwrocie.

Do TOP10 załapały się też Sunex, którego kurs w tym roku poszedł w górę o 557 proc. (najlepszy wynik na GPW), budowlany Herkules oraz Comperia i biotechnologiczny Captor.

Najlepsze spółki w WIG w sierpniu

spółka stopa zwrotu w proc. MBWS +82,1 APS Energia +46,1 All In! Games +45,0 Patentus +44,6 Sunex +28,2 Herkules +27,0 Huuuge +25,7 CI Games +24,1 Comperia +22,3 Captor +21,3

Na przeciwnym biegunie ze stratą sięgającą 39 proc. wylądował Airway Medix, którego zarząd nie dotrzymał na razie obietnic dotyczących finalizacji rozmów z zagranicznymi partnerami, a główny akcjonariusz konsekwentnie “sypał” akcjami. O 30 proc. potaniały akcje PGE i Taurona, o 29 proc. Mabionu, któremu zaszkodziły doniesienia o problemach amerykańskiego partnera - Novavaksu.

O 24 proc. spadły notowania Grupy Azoty, ze względu na rekordowe ceny gazu, głównego paliwa do produkcji nawozów, o 23,5 proc. - Polenergii po rozczarowujących wynikach, o 23,3 proc. KGHM, o 23,1 proc. - ING, który też rozczarował wynikami.

Najgorsze spółki w WIG w sierpniu