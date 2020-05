Horała: 14 lotnisk w Polsce uprawnionych do dotacji z tarczy antykryzysowej

Przygotowaliśmy projekt rozporządzenia zapewniający dodatkowe wsparcie dla portów lotniczych w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej; zgodnie z nim 14 lotnisk otrzyma dotację; łącznie na ten rok przewidziane jest ok. 142 mln zł, poinformował wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

"Przygotowaliśmy dodatkowy mechanizm dotacji dla spółek zarządzających lotniskami. Na ten rok łącznie dla wszystkich lotnisk to jest 142 mln zł. 14 lotnisk będzie uprawnionych do otrzymania tej dotacji" - poinformował w piątek na konferencji prasowej Horała.



Jak dodał, "poza całym szeregiem instrumentów, z których lotniska mogą skorzystać, którymi lotniska wspieramy w tzw. tarczy antykryzysowej 2. proponujemy dodatkowy, dedykowany dla branży lotniczej mechanizm.



"Ten dodatkowy mechanizm, to dotacja z funduszy przeznaczonych na walkę z koronawirusem, dotacja dla lotnisk, które w tym szczególnym czasie utrzymują funkcję lotniska publicznego" - wyjaśnił.



Horała przekazał, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia, które określa wykaz lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej, oraz wymagania, których spełnienie potwierdza taką gotowość.



Napisano w nim, że porty, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, to: Łódź, Chopin w Warszawie, Poznań – Ławica, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Rzeszów – Jasionka, Szczecin – Goleniów, Katowice – Pyrzowice, Bydgoszcz, Kraków – Balice, Wrocław – Strachowice, Zielona Góra – Babimost, Olsztyn-Mazury, Warszawa/Modlin oraz Lublin.



"14 lotnisk, poza tymi innymi instrumentami, będzie uprawnionych jeszcze do dodatkowego mechanizmu dotacji, który umożliwi zwrot kosztów utrzymywania funkcji lotniska publicznego w tym szczególnym czasie" - tłumaczył.



Jak dodał, na mocy tego rozporządzenia zostanie otwarta droga do otrzymania dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla lotnisk, które będą zobowiązane do utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej w stanie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.



"Jak tylko Rada Ministrów przyjmie to rozporządzenie, w krótkim czasie - myślę, że to będzie w przyszłym tygodniu - Ministerstwo Infrastruktury przygotuje rozporządzenie już o szczegółowym mechanizmie, zasadach przydzielania tych dotacji" - powiedział.



Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" jest wyłącznym właścicielem portów lotniczych w Warszawie, Zielonej Górze i Radomiu. Poza tym posiada udziały w 10 spółkach-zarządcach lotnisk w: Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie, Poznaniu, Modlinie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie i Bydgoszczy.