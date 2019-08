Horała o stratach budżetu państwa z powodu wyłudzeń VAT: ponad 200 mld zł

Było to ponad 200 mld zł w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. - wskazał na oficjalne szacunki strat budżetu państwa z powodu wyłudzeń VAT przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS).

W poniedziałek o godz. 12 na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. VAT, Horała przedstawi projekt raportu końcowego.



"Dzisiaj przedstawienie oficjalne treści projektu raportu końcowego. Myślę, że 6 września będzie kolejne posiedzenie komisji. (...) Na tym posiedzeniu komisja rozpatrzy poprawki i uchwali raport. I ostatnim akcentem jest zaprezentowanie raportu na posiedzeniu Sejmu" - zapowiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce Horała.



Pytany o to, co zawiera raport, Horała tłumaczył, że "komisja śledcza służy do prowadzenia śledztwa, czyli analizy tego, co działo się wcześniej i formułowania wniosków w zakresie odpowiedzialności za to".



Horała był pytany o to, czy w raporcie są oszacowane starty, jakie poniósł budżet państwa z tytułu wyłudzenia podatku VAT. "W ostatecznym raporcie ja proponuję, żeby od takiego dokładnego szacowania odstąpić. Ponieważ zawsze jest to szacunek. Nie mamy wiarygodnej dokumentacji księgowej grup przestępczych, która pozwoliłaby dokładnie, co do złotówki wyliczyć. A z drugiej strony, wszystkie szacunki to wiarygodnych instytucji - Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej - pokazują, że było to bardzo dużo pieniędzy. (...) Wiadomo, że były to setki miliardów, wiadomo, że było to ponad 200 mld zł przez te osiem lat - to jest poziom strat" - powiedział.



Komisja śledcza ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 roku, aby zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Badała okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".