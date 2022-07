Innowacje są kluczem do sukcesu

Biznes i nauka są coraz bardziej powiązane. Rynek też stał się bardziej wymagający. Chętnie kupowane są nie tylko coraz nowocześniejsze sprzęty, lecz także produkty ekologiczne służące poprawie formy i zdrowia. Firmy inwestują więc w technologie pozwalające wprowadzać na rynek nowe lub ulepszone produkty, zwłaszcza że na opracowanie innowacji można pozyskać dotacje z funduszy unijnych.

Dotacje unijne pozwalają obniżyć koszty inwestycji i działalności operacyjnej. Firmy, które z nich korzystały, poszerzały sieć sprzedaży nie tylko na polskim rynku, ale również na rynkach zagranicznych. Coraz większego znaczenia na świecie nabiera polska branża kosmetyczna. Musi się jednak dostosować do wymagań unijnych. Zanim kosmetyki trafią do sprzedaży, muszą przejść testy kontrolujące skład i ewentualną szkodliwość. Coraz większym powodzeniem cieszą się więc produkty naturalne, często nawet wegańskie – całkowicie pochodzenia roślinnego. Na takie stawiają polskie firmy i inwestują w opracowywanie innowacyjnych receptur.

Zgodnie z duchem wege

AdobeStock

Produkty pod markami OnlyBio i OnlyEco są już obecne na kilku rynkach zagranicznych, m.in. w Szwajcarii, Czechach, Finlandii i Hiszpanii. Zostały opracowane w Laboratorium Naturella, młodej biotechnologicznej firmie badawczo-wdrożeniowej produkującej ekologiczne kosmetyki dla dzieci i dorosłych oraz środki czystości. Wszystkie kosmetyki składają się w 99 proc. z surowców pochodzenia naturalnego i w takich opakowaniach są też sprzedawane. Firma jako jedyna w Polsce i na świecie wykorzystuje biosurfaktynę z rzepaku. Opracowanie receptur kosmetyków naturalnych bazujących na ekstraktach z pofermentów pochłonęło ponad 25,34 mln zł, ale firma na ten cel pozyskała ponad 18,31 mln zł z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Firma Inglot także postawiła na ekologię i kosmetyki naturalne. Wybudowała Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym powstają dermokosmetyki. Budowa nowoczesnego laboratorium pochłonęła ponad 34,34 mln zł, z tego 6,44 mln stanowiły dotacje. Liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich jest Bielenda. Pomogły one m.in. wdrożyć wyniki prac B+R dotyczące opracowania produktów kosmetycznych regulujących zegar biologiczny skóry i przeciwdziałających negatywnym skutkom miejskiego stylu życia i zanieczyszczonego środowiska. Wartość projektu wyniosła 11,85 mln zł, a dotacja ponad 5,33 mln zł.

Wzmocnienie eksportu

Bielenda pozyskała też dofinansowanie na promocję swoich marek podczas międzynarodowych targów branżowych. Dzięki temu dostała szansę na poszerzenie rynków sprzedaży. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostała natomiast prawie 116 tys. zł dotacji kapitału obrotowego. Pieniądze przeznaczyła na pokrycie bieżących kosztów działalności: opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów i ubezpieczenie działalności. Pieniądze te pozwoliły na utrzymanie płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami pandemii. Wykorzystała też fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 na rozszerzenie działalności eksportowej. A to nie wszystkie projekty Bielendy, które były realizowane ze wsparciem.

Odzież z impulsem

Badania i testy dotyczą nie tylko żywności i kosmetyków, lecz coraz częściej także oddychających ubrań. W Polsce liderem w produkcji odzieży termoaktywnej jest firma Brubeck, która rozwija też europejską sieć produkcji. Od 2005 r. powstaje w niej termoaktywna odzież sportowa i outdoorowa oraz bawełniana i wełniana bielizna bezszwowa.

Na wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny tekstronicznej seamless firma przeznaczyła 9,22 mln zł, z tego ponad 4,14 mln stanowiło wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tak w laboratoriach Filati powstaje bielizna termoaktywna przewodząca impulsy elektromagnetyczne. Technologia EMS – electro muscle stimulation, czyli elektrostymulacja mięśniowa – znalazła zastosowanie w prototypie dzianiny wyposażonej we włókna służące do elektrostymulacji mięśni.

X Brave produkuje natomiast termoaktywną odzież ochronną zapewniającą regulację termiczną dzięki wykorzystaniu nowoczesnej dzianiny i unikalnej kanałowej konstrukcji elementów ochronnych. Połączenie obu technologii chroni organizm przed przegrzaniem i hipotermią. Na opracowanie nowych projektów wzorniczych odzieży do sportów ekstremalnych z zabezpieczeniami protective clothing firma dostała dotację. X Brave pozyskała też pieniądze z programu Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, które przeznaczyła na udział w największych targach branżowych.

Ekogrillowanie

AdobeStock

Wspomagać zdrowie może nawet grill, choć dietetycy długo przekonywali, że osmalona kiełbaska czy inne chętnie grillowane latem przysmaki to nie najlepszy sposób odżywiania się w sezonie wakacyjnym. Firma Grill-Impex specjalizuje się w produkcji artykułów grillowych i przemysłowej produkcji węgli drzewnych i brykietów. Od kilku rozwija dział karbonizacji materiałów organicznych i prowadzi prace nad biowęglami oraz biowęglami aktywnymi. Pozyskała też dofinansowanie na wdrożenie rezultatów B+R do prac nad nowym grillem jednorazowym o wysokich parametrach prośrodowiskowych i prozdrowotnych. Innowacją jest skrócenie czasu dymienia o około 90 proc. w stosunku do produkowanego wcześniej grilla jednorazowego przez Grill-Impex i do produktów konkurencji. O trzy czwarte zredukowana została też zawartość popiołu po wypaleniu grilla. Zrezygnowano także z używania oleju mineralnego do zabezpieczenia przed korozją – zastąpił go olej rzepakowy. Wyeliminowano emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska izomerów ftalanu oraz zredukowano wchłanianie żelaza i zawartość manganu w ruszcie. Aby to wszystko osiągnąć, potrzebny był zakup specjalnego parku maszynowego. Na inwestycję przeznaczono 1,44 mln zł, z czego 526,5 tys. zł pozyskano z funduszy unijnych. Część pieniędzy pomogła w promocji w Polsce i na rynkach europejskich, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Chorwacji, we Włoszech i na Węgrzech.

Innowacyjne dwuślady

Mr.Norasit Kaewsai

Innowacyjne mogą być nawet rowery i hulajnogi. Firma Kross dostała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na wybudowanie linii do produkcji kompozytowych ram rowerowych na bazie włókna węglowego. Stworzyła własną fabrykę carbonu. Rowery są więc na bieżąco testowane i modyfikowane, by zapewniać najwyższą jakość. Celem firmy było stworzenie lekkiego roweru o najlepszych parametrach.

Firma VE Systems Sebastian Reszpondek dostała dofinansowanie na zakup prac badawczo-rozwojowych do opracowania systemu zabezpieczenia rowerów z zastosowaniem płytki PCB lokalizatora. Płytka PCB zostanie umieszczona w sztycy podsiodłowej roweru, co jest rozwiązaniem innowacyjnym nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Lokalizator ma mieć własne zasilanie, które wystarczy na co najmniej 700 godzin jazdy, i port microUSB, który umożliwia ładowanie tak jak ładuje się telefony komórkowe. Innowacyjną funkcjonalnością opracowanego produktu jest możliwość rozpoznania właściciela roweru w sposób bezprzewodowy. Zaplanowano m.in. badania anten GSM, GPS i BT na sztycy podsiodłowej, wykorzystania biometrii dla zabezpieczenia rowerów i rozpoznania użytkownika za pomocą technologii Bluetooth. Wartość projektu wyniosła 400 tys. zł, ale 340 tys. zł stanowiło dofinansowanie.

Firmie Tabou pieniądze z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pomogły natomiast w ekspansji wyspecjalizowanych rowerów produkowanych pod własną marką w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wartość projektu wyniosła 380,05 tys. zł, z tego 224,45 było dotacją. Tabou rozpoczęła pracę w 2018 r. i szybko zbudowała swoją pozycję. W ofercie ma rowery górskie, crossowe, trekkingowe, miejskie i BMX. Jest też bogaty wybór rowerów dla dzieci i młodzieży. Teraz firma podbija rynki europejskie.