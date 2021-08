Inwestowanie pod znakiem ESG [PODCAST]

ESG, czyli środowiskowa i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny, ma coraz większe przełożenie na możliwość pozyskiwania kapitału przez firmy i wycenę spółek. Co konkretnie kryje się za tym hasłem, jaki jest wpływ czynników pozafinansowych na prowadzenie biznesu i jak przystosowują się do tego polskie spółki?

Firmy są po to, by zarabiać pieniądze dla swoich właścicieli - i w ostatecznym rozrachunku nie liczy się nic więcej. W ostatnich latach coraz większą rolę zaczynają jednak odgrywać zagadnienia ESG, czyli to, jaki jest wpływ przedsiębiorstw na środowisko, jak oddziałują na społeczeństwo i w jaki sposób są zarządzane. Nie chodzi tylko o budowanie dobrego wizerunku - chodzi w tym o coraz większe pieniądze i dostęp do portfeli inwestorów, którzy w rosnącej skali lokują pieniądze w funduszach biorących pod uwagę wskaźniki niefinansowe. Troska o otoczenie, wymuszona przez regulatorów i inwestorów, powoli staje się obowiązkiem i firmy muszą się do tego przystosować.