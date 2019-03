Jak Emil Stępień kręci filmy

Inwestorzy, którzy powierzyli pieniądze spółce znanej z głośnych „Pitbulli”, podejrzewają ją o oszustwo. Sprawie przygląda się prokuratura

Ent One Investments (EOI) to spółka produkująca filmy, kontrolowana przez małżeństwo: Emila Stępnia i Dorotę Rabczewską. On w świecie finansów kojarzony jest m.in. z głośnej przed laty, a ujawnionej przez „Puls Biznesu” afery na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ona jest piosenkarką i celebrytką rozpoznawalną jako Doda. A EOI? Znana jest głównie ze święcących frekwencyjne triumfy filmów „Pitbull”. Na ostatnią produkcję z serii: „Pitbull. Ostatni Pies” (POP) do kin poszło ponad milion widzów. Taki wynik w Polsce uznawany jest za duży...