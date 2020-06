Japończycy lub Koreańczycy doradzą CPK

Przedstawiciele lotnisk z Tokio i Seulu chcą pomóc w stworzeniu hubu w Polsce i zarządzaniu nim. Inwestycja ruszy za trzy lata, podobnie jak budowa pierwszych linii kolejowych.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wdraża kolejny etap przygotowań do realizacji inwestycji w hub oraz sieć linii kolejowych, którymi pociągi pasażerskie będą jeździć z prędkością 250 km/h. Przygotowania mają być finansowane z wieloletniego programu rządowego. Mikołaj Wild, prezes CPK, a wcześniej pełnomocnik rządu ds. budowy portu, zapowiadał, że zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów już w maju 2019 r. Nie udało się, aktualny termin to czerwiec 2020 r.