Jarosińska-Jedynak: ponad 4 mld euro z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego

Ponad 4 mld euro z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 przeznaczonych zostanie m.in na poprawę sytuacji na rynku pracy, ochronę zdrowia, edukację, i integrację społeczną - wskazała we wtorek wiceminister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas konferencji podsumowującej konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na nową perspektywę finansową, wiceminister funduszy i polityki regionalnej wskazała, że przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych oraz różnych instytucji zgłosili do projektu programu ponad 850 uwag. Z tego w całości lub części uwzględniono ok. 28 proc., natomiast ok. 34 proc. wyjaśniono, ale nie miały one statusu zmian.

"To dla nas ważne, aby program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiadał na rzeczywiste potrzeby społeczne. Cieszę się zatem, że FERS wzbudził takie zainteresowanie" – powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Zaznaczyła, że raport z konsultacji publicznych zawierający stanowisko do każdej ze zgłoszonych uwag zostanie wkrótce przedstawiony na stronie internetowej MFiPR.

"Priorytetem, podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej, jest przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej (deinstytucjonalizacja) opieki medycznej. W szczególności wspierać chcemy osoby starsze potrzebujące opieki, w tym osoby z chorobą Alzheimera, dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby z niepełnosprawnościami w każdym wieku" – podkreśliła wiceminister.

Wskazała, że wśród zmian w zapisach programowych pojawił się otwarty katalog chorób cywilizacyjnych, których będą mogły dotyczyć działania profilaktyczne, a także katalog planowanych do wdrożenia rozwiązań w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej. Dodała, że np. w katalogu chorób cywilizacyjnych nowością są choroby oczu.

"Działania w obszarze profilaktyki będą realizowane z udziałem partnerów społecznych. Zwiększyliśmy także skalę wsparcia w zakresie włączania organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów w działania w obszarze ochrony zdrowia" - mówiła.

Z kolei w obszarze wsparcia ekonomii społecznej - jak wskazała - podniesiono o 35 mln zł budżet tzw. "premie społeczne", czyli wsparcie dla samorządów zlecających realizację usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej.

"Postanowiliśmy również wprowadzić do FERS wsparcie dla tworzenia sieci i franczyz podmiotów ekonomii społecznej o charakterze biznesowym. Jest to nowy typ operacji, wprowadzony w odpowiedzi na liczne sygnały środowiska ekonomii społecznej" - powiedziała. Zaznaczyła, że alokacja na te działania to 15 mln zł.

Jeśli chodzi o transformację energetyczną, to - jak wskazała - w programie pojawiły się zapisy dotyczące m.in. "zapewnienia pracownikom zdrowego i dobrze przystosowanego środowiska pracy, pozwalającego zachować aktywność zawodową w zdrowiu".

Jarosińska-Jedynak przypomniała, że konsultacje FERS trwały od 2 czerwca do 9 lipca 2021 r. 17 czerwca, miało miejsce wysłuchanie publiczne na temat założeń projektu programu. Opinie można było zgłaszać między innymi za pośrednictwem formularza uwag.

"Kontynuujemy prace nad przygotowaniem kolejnej wersji programu. Prace te są jeszcze w toku, ponieważ równolegle do szerokich konsultacji społecznych, prowadzimy dialog nieformalny z Komisją Europejską" - powiedziała.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi. Szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.