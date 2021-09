Jesienna regeneracja

Lato to trudny czas dla skóry i włosów przesuszonych i zmęczonych słońcem. Przed nadejściem jesieni warto otoczyć je szczególną opieką, zadbać o nawilżenie i gruntowną regenerację. Przedstawiamy kilka produktów, w tym kosmetyki do zadań specjalnych, w które warto się zaopatrzyć, by skóra i włosy były piękne, lśniące i dobrze odżywione.

Odżywka Density Collection, 130 zł (200 ml), www.cosmetics.grzegorzduzy.pl

Mariusz Martyniak

Odżywka regenerująca włosy Density Collection od Grzegorz Duży Cosmetics ma innowacyjną recepturę nawilżającą i odbudowującą dzięki połączeniu starannie wyselekcjonowanych składników z kompleksów olejowych i masła shea. Odżywka przeznaczona jest do włosów osłabionych, suchych, łamliwych i pozbawionych witalności. Kosmetyk odbudowuje i wzmacnia włókna włosów, uzupełnia ubytki łusek – domykając je sprawia, że włosy stają się gładkie i błyszczące.

Double Eye Serum, 269 zł (20 ml), www.clarins.pl

materiały prasowe

Sekretem Double Serum Eye jest wzmacniające połączenie ekstraktów z trybuli leśnej i kurkumy. Skoncentrowana podwójna formuła łączy napinające działanie żelu z komfortem kremu i natychmiastowo się wchłania, sprawiając, że okolice oczu stają się gładkie i wypoczęte. Wygładza też zmarszczki, minimalizuje opuchnięcia i cienie pod oczami. Produkt jest w 96 proc. naturalny. Buteleczka zawiera plastik z recyklingu. Zamiast ulotki jest kod QR, a opakowanie zewnętrzne wykonano z kartonu pozyskanego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Chłodzący krem po opalaniu Korres, 109 zł (150 ml), www.sephora.pl

materiały prasowe

Chłodzący i łagodzący krem-żel do twarzy po ekspozycji słonecznej. Dzięki zawartości naturalnego jogurtu zapewnia długotrwałe uczucie świeżości i komfortu. Jogurt jest źródłem laktozy, protein, witamin i minerałów. Zwiększa nawilżenie naskórka, przynosząc natychmiastową ulgę skórze uwrażliwionej przez nadmierną ekspozycję na słońce. Idealny produkt do stosowania po wakacjach. Dzięki ekstraktowi z fenkuła działa także przeciwzapalnie i pomaga w regeneracji skóry. Krem trzeba przechowywać w lodówce.

Krem odżywczy z kwiatami szafranu, 730 zł (50 ml), www.sisley-paris.pl

materiały prasowe

Opracowany, by pomóc skórze suchej i bardzo suchej. W dzień chroni cerę przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego i stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Stosowany na nocy wzmacnia regenerację skóry i sprawia, że staje się bardziej miękka i odzyskuje promienny wygląd. W 100 procentach naturalny zapach z nutami miodu i kwiatu pomarańczy wywołuje uczucie ukojenia i dobrego samopoczucia.

Regenerujący zestaw do twarzy Lavido: ultranawilżający krem, 249 zł (50 ml), odżywcze serum, 259 zł (30 ml), www.lavido.pl

materiały prasowe

Age Away Hydrating Cream do regeneracji skóry po lecie z wysoko stężonymi składnikami aktywnymi, m.in organicznym olejkiem z wiesiołka, który spłyca zmarszczki, i bogatym w witaminę C olejkiem z rokitnika, który przywraca skórze jędrność i elastyczność. Już po pierwszym zastosowaniu kremu cera staje się nawilżona i odmłodzona. Krem świetnie się wchłania, dzięki czemu sprawdzi się jako baza pod makijaż.

Odżywcze i regenerujące Replenishing Facial Serum do twarzy zawiera 18 organicznych olejków i ekstraktów roślinnych, w tym olejek z pestek granatu, mirtu cytrynowego i mandarynkowy. Stymuluje produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra staje się gładka, elastyczna i sprężysta. Serum wypełnia drobne linie i zmarszczki, pomaga przywrócić nawilżenie, jednocześnie wygładzając i wyrównując koloryt matowej, suchej lub zmęczonej i poszarzałej skóry. Ma naturalny cytrusowy zapach.

Tonik Pixi Glow, 109 zł (250 ml), www.sephora.pl

materiały prasowe

Zawarte w toniku fruktoza i sacharoza rozświetlają cerę, aloes koi i nawilża skórę, żeń-szeń poprawia krążenie. Dzięki tym składnikom produkt nawilża wysuszoną po lecie skórę. Cera jest jaśniejsza i gładsza, odzyskuje blask. Tonik nadaje się do każdego typu skóry. Produkt w opakowaniu ekologicznym.

Naturalna maska nawilżająca mleko owsiane, 39,99 zł (300 ml), www.yope.me

materiały prasowe

SOS dla suchych włosów. Oprócz aminokwasów z pszenicy i protein mleka owsianego zawiera masło illipe i ekstrakt z arury o mocno nawilżającym i wzmacniającym działaniu. Maska zawiera 98 proc. składników pochodzenia naturalnego.

Witaminowy balsam do ciała BeBio, 29,99 zł (400 ml), www.sklep.bebiocosmeticqs.pl

materiały prasowe

Nowy naturalny balsam do ciała lilia i biała herbata. Zawiera 99 proc. składników pochodzenia naturalnego. Nawilża i regeneruje skórę. Tocopherol, czyli witamina E, to doskonały przeciwutleniacz. Sok z młodego jęczmienia działa ujędrniająco i uelastyczniająco. Ekstrakt z liści białej herbaty, bogate źródło witaminy C, koi, łagodzi i nawilża skórę. Masła shea i kakaowe wzmacniają barierę ochronną skóry. Ekstrakt z alg czerwonych zawarty w balsamie ma właściwości odżywcze. Sok z liści aloesu łagodzi podrażnienia i doskonale nawilża. Produkt w sprzedaży od 1 października.

Kapsułki Juice Plus premium, 1329 zł, www.juiceplus.com/pl

materiały prasowe

Juice Plus Premium, czyli kapsułowa kondensacja owoców, warzyw i owoców jagodowych, to must have na jesień dla skóry i ogólnej kondycji. Skoncentrowany wyciąg z 30 warzyw, owoców i jagód to odpowiednik zalecanych przez WHO pięciu porcji warzyw i owoców. Zestaw zawiera witaminy i cenne fitoskładniki wyhodowane w gospodarstwach ekologicznych i przetworzone przez suszenie, dzięki czemu zachowują wysoką zawartość składników odżywczych. Produkt jest wegański, bezglutenowy i wolny od GMO. Słoik zawiera 120 kapsułek sprzedawanych w zestawie 3 x 2.