Katar oferuje Niemcom dostawy gazu LNG

Scholz podkreślił, że Katar odegra "kluczową rolę" w realizacji strategii dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne i odchodzenia od importu rosyjskiego gazu przez Niemcy.

"Kwestia bezpieczeństwa energetycznego ma dla nas wielkie znaczenie. Niemcy rozwiną swoją infrastrukturę tak, aby móc importować skroplony gaz (LNG) statkami" - oznajmił kanclerz.

"To duży krok i Katar odgrywa ważną rolę w implementacji naszej strategii" energetycznej - dodał Scholz. Reuters przypomina, że Berlin podjął decyzję o uniezależnieniu się od dostaw gazu z Rosji w związku z jej agresją zbrojną na Ukrainę.

Z kolei Bloomberg podał, że dostawy mogłyby być realizowane z nowego zakładu jaki Katarczycy tworzą na terenie Stanów Zjednoczonych od 2024 r., rok wcześniej niż przewidywane jest rozpoczęcie oficjalnej działalności.

Rozwijany pod nazwą Golden Pass projekt jest własnością Qatar Energy i amerykańskiego giganta naftowego, Exxon Mobile.

Dążymy do tego, aby nasza fabryka LNG Golden Pass w Teksasie, której 70 proc. należy do Qatar Energy, była gotowa do 2024 r. - powiedział wicepremier szejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani gazecie Handelsblatt.

Choć Niemcy zmniejszyły już swoje uzależnienie od rosyjskiego gazu, jednak dostawy te stanowią około 35 proc. importu.

Niemcy prowadzą również rozmowy na temat dostaw LNG z kilkoma innymi krajami, w tym z USA, Kanadą i Argentyną.