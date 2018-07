Kawa tanieje

Cena kawy spada przez Brazylię, której waluta słabnie, a plantatorzy spodziewają się rekordowych zbiorów.

Brazylijski real osłabł wobec dolara o 15 proc. w drugim kwartale co spowodowało wzrost eksportu kawy z tego kraju. To z kolei wpływa na ceny na światowych rynkach. W poniedziałek kurs kawy arabica z wrześniowych kontraktów spadał na nowojorskiej giełdzie ICE Futures U.S. aż o 3 proc. do 1,1165 USD za funt. To największy spadek kursu dla wiodącego kontraktu od 11 października. Wcześniej cena spadała nawet do 1,1155 USD, najniższego poziomu od 20 stycznia 2016 roku.

Zobacz więcej Pexels

Od końca 2016 roku cena kawy spadła o 19 proc. Brazylijski real osłabił się w tym samym czasie o 17 proc.